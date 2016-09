Commentaire : Etat des lieux

Réagissez

C’est un think tank canadien, Fraser Institute, qui vient de l’avancer dans son dernier rapport : dans le monde, l’Algérie est à la 151e place sur 159 en matière de liberté économique. Avant le Tchad, loin derrière la Tunisie et le Maroc. Nul doute que, d’en haut, les critiques vont fuser contre ce think tank : «Données erronnées», «ingérence inadmissible», etc. Pourtant, il ne dit pas plus que bien d’autres organismes internationaux, y compris le FMI et la Banque mondiale, ces derniers avec leurs précautions d’usage et leur langage.

L’essentiel y est pourtant : si l’Algérie a raté le coche du développement, toutes ces dernières décennies et singulièrment depuis le début des années 2000, durant lesquelles elle s’est dotée d’énormes disponiblités financières, c’est en raison de dramatiques choix statégiques antérieurs : une économie de rente basée sur la mono exportation d’hydrocarbures, un étatisme économique outrancier et une limitation drastique de l’initiative entrepreneuriale.

Le redressement de la barre aurait pu se faire une fois apparus les premiers signes de la chute des recettes tirées du gaz et du pétrole : il s’agissait essentiellement de redonner au travail productif ses lettres de noblesse, stopper la politisation de l’économie (entre autres le système de subventions devenant aberrant, car généralisé à toute la population, n’excluant pas les riches et trop généreux pour les franges formant la base sociale du pouvoir) et cela pour gagner la paix sociale. Il n’en fut rien, depuis près de deux années, la ligne conductrice de l’Etat – voire son obsession – est de renflouer le Trésor public, privé brutalement d’une bonne partie des entrées fiscales tirées des exportations d’hydrocarbures.

Ont été asséchées une bonne partie des disponibilités financières des grandes banques publiques orientées vers l’emprunt obligataire (la somme récoltée est dérisoire : un cinquième du déficit budgétaire au 31 décembre 2016). L’argent des banques va financer les salaires des fonctionnaires au lieu de s’orienter vers le secteur productif pour lequel rien n’est prévu. L’informel n’a pas joué le jeu, refusant de placer son argent dans le circuit bancaire, bien qu’il ait eu la garantie politique de bénéficier d’une forme de blanchiment.

L’Algérie attend donc de ses dirigeants une véritable stratégie de rupture avec la rente pétrolière. Les mesures prises jusque-là se sont avérées soit maladroites, soit nettement insuffisantes. Tout au plus décèle-t-on un certain souci de s’attaquer frontalement, dès le début de l'année prochaine, aux transferts sociaux et aux subventions, mais rien n’indique qu’ils se fassent par le bon bout, c'est-à-dire par le ciblage des ménages les plus nécessiteux dans le pays – et les petites entreprises – afin de les préserver des hausses de taxes prévues et des réductions des subventions pour l’année.

Le projet de loi de finances 2017 n’évoque pas cette démarche et ne la met pas en place. Il y a un risque réel que la société, sollicitée (par une avalanche de taxes) pour «équilibrer» le bugdet de l’Etat (qui aura besoin d'au moins 20 milliards de dollars), ne se transforme en chaudron social.

La violence est la réponse classique au mécontentement qui ne manquera pas de gagner les démunis et la classe moyenne. L'exacerbation des inégalités et l’installation d’une lourde paupérisation sont susceptibles de conduire au chaos social et donc politique. Le régime risque de payer le prix fort à la (mauvaise) gouvernance par laquelle il a sacrifié la liberté économique (créatrice de richesses et d'emplois) à l’économie bureaucratique et rentière.