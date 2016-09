Commentaire : Echec scolaire et politique

Réagissez

Le courage ne suffit pas pour mener à terme un projet de réforme dans un quelconque secteur de la vie nationale. Il faut disposer d’une équipe, d’une administration et d’un encadrement ayant passé les tests de compétence et de maîtrise. Le ministère de l’Education nationale, pourtant bien campé par l’actuelle responsable de ce département, est en train de donner la mesure de la difficulté d’accomplir la moindre tâche dans un environnement inscrit dans la contre-performance.

Les théories du complot ne peuvent pas raisonnablement expliquer toutes les défaillances qui prennent la tournure d’une série noire. La «solidarité» gouvernementale n’est pas un vain mot et risque de se traduire dans un échec intégral. La parade de l’«enquête interne», réitérée ces derniers jours, ne peut pas constituer un gage de remise sur pied définitive d’un secteur qui présente le même niveau de déliquescence que tous les autres départements pilotés, avec l’efficacité que l’on sait, par l’Exécutif en place. L’on attendait, du reste, des enquêtes dans le secteur du tourisme ou celui, encore plus opaque, de l’industrie.

La corruption est plus grave que l’incompétence. L’une mène en prison, l’autre à la rétrogradation ou au chômage. Le fonctionnaire qui a commis ou laissé faire des «erreurs» dans un manuel scolaire de deuxième génération est un égaré dans l’éducation, où aucune autorité n’avait la compétence de le superviser.

Il est inutile d’amender le code pénal dans ce genre de situation, comme cela a été envisagé pour lutter contre les fuites des sujets d’examen, l’autre scandale ayant mené, en juillet dernier, à une deuxième session du bac. La recherche de la responsabilité dans d’autres sphères liées à l’Education, comme l’Office des examens ou les éditeurs de manuels, est par ailleurs une posture usée, ne pouvant voiler le mal qui ronge l’administration publique.

Les citoyens restent sceptiques devant l’indignation des autorités découvrant l’ampleur de la crise au sein de leurs secteurs respectifs. Lors de l’épisode de l’enseignante de langue arabe et de religion, l’Etat était tout simplement face à sa créature. Ce n’était qu’un instantané de la vie dans l’école algérienne, telle que formatée dans le système éducatif mis en place il y a exactement quarante ans. En dehors de la teneur de la leçon prodiguée par l’enseignante, largement inspirée de l’idéologie officielle, c’est la ministre qui donnait l’impression d’être en déphasage avec l’ère numérique et l’explosion des nouvelles technologies de la communication.

L’action de Mme Benghebrit ne pouvait pas être probante dans une équipe gouvernementale en situation d’échec, scolaire mais aussi économique et politique. La reconstruction d’un modèle de gouvernance efficient prendra du temps et ne fera pas l’économie d’une rupture politique avec le système en place. La question du projet de société, plus concrètement du contenu des manuels scolaires, sera tranchée selon l’évolution des rapports au sein de la classe politique et de la mobilisation de la société civile.