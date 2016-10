Commentaire : De la facilité à la rigueur

Réagissez

L’adoption de l’avant-projet de loi de finances 2017 par le Conseil des ministres sur la base d’un prix du baril de pétrole à 50 dollars, alors que depuis plusieurs années la référence retenue par le gouvernement s’établissait à 37 dollars, soulève d’ores et déjà plusieurs interrogations. S’il est vrai que la démarche de l’Exécutif a permis par le passé une «gouvernance aisée», surtout quand la conjoncture du marché pétrolier nous était plus favorable avec un baril à 100 dollars, et où il pouvait faire face aux dépenses, y compris les plus improbables, elle a eu en outre la «vertu» essentielle de dégager une «cagnotte» pour les moments les plus difficiles qui coïncideraient avec un effondrement des cours du brut et de manière durable, comme on l’a constaté ces dernières années.

Les conséquences, on les connaît. L’Etat a dû puiser dans le fameux Fonds de régulation des recettes (FFR) pour parer au plus pressé et à ses engagements à l’égard des citoyens et des autres partenaires. La solution de facilité, sans doute, et la moins pérenne surtout quand on est dépendant exclusivement des exportations de pétrole et de gaz pour financer le développement.

Le FFR a donc fait long feu, puisque de toute évidence, il n’y a plus, en l’état actuel de la conjoncture pétrolière au niveau international, de quoi mettre de «côté». C’est donc quelque peu, ou plutôt pour beaucoup, contraint que le gouvernement a opté de tenir compte d’un baril à 50 dollars et de se placer dans une situation moins favorable qui exige plus de rigueur dans la gouvernance.

C’est dire combien sa marge de manœuvre est désormais étroite pour aller vers la satisfaction des différents besoins des citoyens, d’autant que, selon certains experts, le financement de l’économie nécessiterait un baril à 90 dollars. Il y a là, il est vrai, de quoi être inquiet. Encore plus sans doute, quand on apprend que dans les conditions actuelles, si le gouvernement préfère se montrer rassurant et souligner que les transferts sociaux pour l’année prochaine ne seront pas touchés, il le fait en rognant de manière drastique à plus de 28% sur le budget d’équipement.

Ce qui n’occulte en rien la perspective de jours difficiles à venir pour les entreprises et les collectivités locales. En d’autres termes, l’environnement des Algériens risque lui-même d’être très affecté dans les prochains mois et de connaître une dégradation encore plus poussée. Le passage pour l’Exécutif de la facilité à la rigueur dans la gouvernance s’annonce sans aucun doute encore plus difficile. Reste à espérer que cela ne se fasse pas sans trop de répercussions négatives sur les citoyens.