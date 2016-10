Commentaire : Constance et perspicacité

Réagissez

Des attaques marocaines contre l’Algérie ? Ce n’est pas nouveau. Elles sont même régulières et reviennent avec la même constance que les résolutions ponctuant les débats autour de la question sahraouie. Et cette fois, elles seraient d’autant plus fortes que le Maroc a mis les moyens pour inverser une tendance qui n’a jamais pu être modifiée depuis au moins un demi-siècle, soit depuis que le Sahara occidental a été placé dans la liste de l’ONU des pays et territoires à décoloniser.

Du moins le croyait-il, car la Commission de décolonisation de l’ONU a fait preuve de constance en réaffirmant le droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination. Ou encore qu’une telle question relève de la décolonisation. Le verrouillage autour de cette question est ainsi total, ne laissant aucun espace aux Marocains en vue d’imposer un autre choix. Autant de principes qu’il fallait rappeler avec force, sans prêter la moindre attention à ce qui n’est rien d’autre que de la simple obstruction.

Les Marocains le savent, eux qui croyaient pouvoir mettre fin à la règle du consensus. Ils voulaient un vote, ils l’ont obtenu, mais ils ont perdu. Ils y ont ajouté les moyens, et même beaucoup, si l’on considère que l’ouverture de l’espace sahraoui à toutes les formes d’exploitation, aussi illégale soit-elle, ne constituaient rien d’autre que le moyen pour le Maroc de faire entériner son occupation du Sahara occidental. Mais il y a eu différents votes et autres actes suffisamment forts pour y faire barrage, sinon rappeler avec force l’illégalité de tels engagements, et surtout que le Maroc est une puissance occupante.

Et tout en affirmant que cette «résolution souligne à nouveau la responsabilité de l’ONU envers le peuple sahraoui», l’instance onusienne appelle en fait à la relance des efforts entrepris par le secrétaire général de l’ONU qui s’était engagé il y a deux années à explorer d’autres voies. Le message était clair.

Il fallait mettre fin au statu quo, un choix salué par les autorités sahraouies, mais appréhendé par Rabat persuadé que la fin de son opération de blocage était imminente et n’était plus qu’une question de temps. Il a alors tout tenté jusqu’à s’en prendre au secrétaire général de l’ONU et renvoyer la Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso). Avant de revenir sur sa décision. Du jamais-vu, mais Rabat a déjà perdu.

Alors, ces attaques contre l’Algérie ? Mais ont-elles cessé un jour, quand bien même elles interviennent à la suite d’un vote de l’ONU, et donc d’une résolution marquée par la constance et l’engagement de l’Organisation, comme toujours devrait-on souligner ? En fait, beaucoup a été dit sur notre pays, mais la réponse a toujours été apportée par les organisations internationales. Claire et amplement suffisante.