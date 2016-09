Cartes brouillées

Réagissez

Que sait-on de la guerre en Syrie ? Il n’est pas inapproprié de parler de guerre tant les changements sont aussi importants que les parties engagées aussi bien syriennes qu’étrangères. La seule vérité, qui ne sera quant à elle jamais contestée, est relative aux conséquences. Des morts par centaines de milliers, une somalisation de la Syrie, mais aussi un déferlement de millions de réfugiés vers les pays voisins et d’autres contrées, jugés prévisibles dès le début de la guerre. Ou encore, le fait que la Syrie soit aussi devenue un immense camp d’entraînement pour les extrémistes de nombreux pays.

La question ne cesse d’être soulevée, tant les approches sont multiples et pas toujours aussi proches les unes des autres. La preuve a été donnée ces derniers mois par les nombreux contacts entre Russes et Américains pour décider au moins d’une trêve en attendant mieux. Ce qui serait clair si ce n’était l’appel d’un pays que l’on dit influent dans la coalition occidentale demandant aux Etats-Unis d’informer leurs partenaires des accords conclus avec les Russes. Et aujourd’hui, dit-on, les Etats-Unis et la Russie sont au bord de la rupture, Washington menace d'arrêter sa coopération diplomatique et Moscou réplique n'avoir aucune intention d'interrompre la guerre malgré la catastrophe humanitaire à Alep.

C’est là justement où s’arrête la notion de coopération, car aussi bien les uns que les autres sont d’accord sur l’essentiel, mais pas sur tout, c'est-à-dire identifier les cibles communes, s’entendre sur les réelles parties au conflit et définir avec exactitude celles qualifiées de terroristes. Là le désaccord est bien réel, ce qui est vrai pour l’un ne l’est certainement pas pour les autres. En ce sens, le régime syrien qualifie de terroristes tous ceux qui entendent le combattre par les armes.

C’est encore plus clair pour lui depuis que l’armée de Bachar Al Assad a réoccupé le terrain au cours de ces deux dernières années grâce au soutien militaire, notamment, de la Russie. Ce qui a eu pour effet de tuer toutes les initiatives de paix et, en fin de compte, de solution politique. Le régime syrien l’a encore prouvé au mois d’août dernier, tandis que l’opposition dite modérée persiste à demander le départ de Bachar Al Assad. La situation n’est cependant pas aussi simple qu’elle paraît. Comme le révèle cette demande russe faite aux Etats-Unis pour qu’ils fassent pression sur les rebelles modérés afin qu'ils se séparent des groupes djihadistes, comme le Front Fateh Al Cham (ex-Front Al Nosra). A vrai dire, la situation sur le terrain n’a jamais été aussi brouillée, l’ONU ayant recensé des centaines de groupes dits d’opposition, se gardant d’aller dans le détail, c'est-à-dire à la proximité entre les uns et les autres, voire des Etats étrangers. Trop d’intervenants, ou encore, ce que l’ancien émissaire de l’ONU, Lakhdar Brahimi, appelle des sponsors, brouillant davantage les cartes. Et nourrissant le scepticisme.