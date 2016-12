Calendrier de fin de mandat

Réagissez

Véritable obsession du moment, la question du calendrier inspire la plupart des décisions des autorités qui ne sont pas loin de croire qu’il suffit de mettre en place un échéancier des réformes pour les réussir. Tout est vidé de sens et de contenu. Il ne reste que les dates. Ce que l’opinion publique est invitée à retenir de la loi sur la retraite, c'est que ceux qui auront 58 ans en 2017 et seront d’ailleurs les mêmes qui auront 59 ans en 2018 peuvent partir en retraite s’ils comptabilisent 32 années de cotisations. Cet amendement que l’on prête à la vigilance présidentielle, introduit après les longues palabres à l’APN et les manifestations réprimées dans la rue, court jusqu’en 2019. Le travailleur algérien ne connaît pas l’avenir de cette disposition réglementaire, mais a la certitude que le pouvoir a la parfaite maîtrise du calendrier, notamment de l’agenda des élections.

La ministre de l’Education nationale ne pense pas aux prochaines élections mais au prochain Ramadhan, dont la survenue en pleine période d'examens de fin d’année scolaire stresse déjà nombre de syndicats. Il est inutile de chercher le contenu des réformes des programmes, l’on ne trouvera que la révision du planning des épreuves. Les surveillants, l’encadrement et les agents de sécurité ne commenceront pas la journée à 8h pendant le bac, mais à 9h, comme tous les Algériens. Tous les personnels ainsi que les candidats auront des journées allégées et la durée des épreuves réduite d’une demi-heure. Pour finir de calmer tous les milieux, notamment ceux qui ont la latitude de tancer le gouvernement, il est réaffirmé le maintien des «sciences islamiques» parmi les épreuves du baccalauréat, y compris pour les candidats de la filière mathématiques. Plombée par le manque de volonté politique de la part du pouvoir en place, la réforme de l’école tant soutenue ces derniers temps se réduit lamentablement à des accommodements bancals avec les syndicats du secteur ou sous la pression des lycéens, dans le souci évident de ne pas perturber la sacro-sainte fin du 4e mandat. Si toutes les réformes en cours obéissent à l’agenda politique du régime, l’on ignore à quelles contraintes sera soumise celle prévue pour le secteur de la santé.

Contrairement au projet de réforme de l’école qui représente un investissement à long terme sur les nouvelles générations et la réforme de la retraite qui concerne une catégorie de citoyens ayant à leur actif plusieurs décennies de labeur, le texte sur la santé va impacter immédiatement les conditions de vie de l’ensemble de la population. Des enfants jusqu’aux personnes âgées en quête de soins, la détresse est égale et permanente dans les établissements de santé publique. La déliquescence de ce secteur est le phénomène qui ronge en profondeur la société et peut provoquer une déstabilisation irrémédiable. C’est dans les structures de santé publique que prend corps le visage hideux de l’injustice sociale. Les équipements médicaux acquis par les hôpitaux, avec l’argent public, ne profitent pas aux malades des couches défavorisées. Ils sont orientés vers des structures flambant neuves où les soins sont facturés à hauteur de ces investissements privés. Des responsables au ministère de la Santé avaient annoncé, l’année dernière, l’intégration du secteur privé dans le système de santé national, en suggérant que la couverture serait assurée par l’Etat. En vérité, il n’y a pas d’autre choix. Si «l’abandon sanitaire» s’ajoute à la paupérisation, le chaos ne sera plus une menace mais une réalité.