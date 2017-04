Cachez ces femmes…

Réagissez

Plus la date du scrutin du 4 mai se rapproche, plus on a l’impression qu’aussi bien le pouvoir que les partis qui prennent part à ces quatrièmes législatives organisées sous la présidence de Abdelaziz Bouteflika sont déterminés à aller jusqu’au bout, quitte à accepter quelques écarts avec les dispositions de la loi électorale.

En effet, non seulement le régime peut compter largement sur l’apport des partis, y compris ceux qui se placent en opposition au pouvoir pour convaincre les électeurs de se rendre en masse aux urnes, et «vendre» ainsi à l’opinion publique une opération à laquelle il tient tant ; mais il s’assure aussi par la même une caution de normalité, un blanc-seing, comme disaient avant les juristes, la preuve de crédibilité qui lui manquerait, reprochée d’ailleurs par une autre partie de l’opposition.

Pour mener l’opération à son terme, il est prêt à fermer les yeux sur les infractions et autres dépassements sérieux, constatés ici et là depuis maintenant une dizaine de jours. Rien n’est plus grave que de diffuser des listes officielles de candidats dans certaines wilayas sans les photos des femmes postulant à la députation. On a de la peine à imaginer comment de telles affiches émanant parfois, comme ce fut le cas à Bordj Bou Arréridj, de partis se réclamant de la mouvance démocrate, comme le FFS, aient non seulement eu l’aval de leur direction et celles des autorités chargées d’accuser réception du dépôt de candidatures au niveau des wilayas. Il y a donc là, à ce stade, de graves lacunes dont il faudra sans doute tenir compte à l’avenir, comme sur la nature même du scrutin qui consiste à vendre un «package de candidats», un des inconvénients et non des moindres d’une démocratie qui se veut représentative. Peut-être est-il temps de songer à introduire une dose de proportionnalité pour un tel mode de scrutin dans le souci d’une représentativité plus large. Les femmes ne seront plus alors et, il faut le souhaiter, n’accepteront plus d’être reléguées à faire de la figuration.

Le régime électoral actuel, voulu en son temps par un pouvoir autoritaire soucieux de maintenir des rentes de situation, y compris au plan politique et idéologique, se trouve dépassé par la bande, notamment par l’entrisme pratiqué aujourd’hui par le courant islamiste qui infiltre jusqu’aux partis dits nationalistes et conservateurs. Le risque de voir la future Assemblée totalement acquise aux thèses islamo-conservatrices fait craindre le pire pour l’avenir de l’appareil législatif du pays et les maigres acquis démocratiques.

Il aura fallu que la campagne électorale entame sa seconde semaine pour que la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), dirigée par M. Derbal, sorte de sa torpeur et menace de «sévir». C’est là le défaut de la cuirasse quand on dirige une instance démunie de toute autorité, face à une administration omniprésente et qui a pratiquement la haute main sur l’ensemble des opérations du scrutin. Une instance qui n’a d’indépendance que le nom. Cela, les partis en lice l’ont bien compris et semblent s’en accommoder, conscients sans doute que la partie se joue ailleurs…