Bug commercial

L’imprévoyance, la précipitation et la démagogie dans la gestion des affaires du pays, élevées au rang de stratégie par nos dirigeants, ne peuvent échapper indéfiniment au retour implacable du boomerang. Les timides et fraîches tentatives d’exportation de certains produits agricoles, dont notamment la tomate et la pomme de terre, n’ont pas dépassé le stade de l’effet d’annonce. Les cargaisons expédiées ces derniers mois nous sont retournées par leurs destinataires aussi précipitamment que furent montées les opérations d’exportation pour non-respect des règles phytosanitaires, notamment le surdosage en pesticides.

Et quand c’est un pays dit ami, en l’occurrence la Russie, qui ne s’encombre pas de considérations politiques pour nos renvoyer à la figure la patate chaude, cela devrait interpeller vivement nos responsables pour prendre conscience que l’acte d’exporter n’est pas une démarche volontariste, une lubie politique mais un savoir-faire, une compétitivité et une confiance méritée. Nos responsables ignorent-ils que l’Algérie, qui fait péniblement ses premiers pas dans la jungle impitoyable des places marchandes internationales, n’a pas le droit à l’erreur qui pourrait avoir de fâcheuses répercussions sur la crédibilité du produit national ? La conquête des marchés extérieurs doit s’inscrire dans la durée.

A l’évidence, la mauvaise publicité infligée aux produits agricoles incriminés ne manquera fatalement pas de laisser des traces indélébiles sur nos exportations si les réserves soulevées par nos partenaires ne sont pas rapidement levées et les explications nécessaires ne sont pas données pour regagner leur confiance. La permissivité des pays comme le nôtre vis-à-vis des questions liées à la santé publique et à la consommation, comme l’atteste la présence dans nos assiettes de la pomme de terre et de la tomate gorgées de pesticides, a conduit nos exportateurs et toute la chaîne des responsabilités impliqués dans l’acte d’exportation à voir le marché extérieur comme un prolongement du marché interne avec toute l’anarchie qui le caractérise. Au plan de la santé publique, se taire sur ces forfaits graves c’est accorder un permis de tuer aux producteurs véreux qui jouent avec la santé des citoyens. Si en termes financiers le préjudice occasionné par le refoulement des cargaisons en question n’est pas énorme, s’agissant d’opérations pilotes engageant des quantités négligeables, en revanche ce sont les répercussions de cette première sortie ratée de nos produits agricoles à l’international qu’il faudra analyser, anticiper et gérer avec compétence pour ne pas courir le risque d’être blacklisté. Soucieux de ne pas amplifier ce scandale et éviter de se tirer une balle dans le pied dans la mesure où les responsabilités dans ce bug commercial sont partagées, les pouvoirs publics ont fait l’impasse sur cette affaire portée à la connaissance de l’opinion par le président de l’Association des exportateurs algériens, Ali Bey Nasri.

Cette affaire regrettable qui porte gravement atteinte à l’économie nationale ne doit surtout pas être mise sur le compte de l’apprentissage de nos agents économiques quant au métier d’exporter. Pour excuser et taire les graves dysfonctionnements dans le dispositif d’exportation qui ont permis d’épingler l’Algérie dans une conjoncture financière difficile qui impose précisément une dynamisation de ses exportations hors hydrocarbures. Il reste à espérer que les leçons de cette expérience qui a tourné court soient rapidement tirées pour repartir du bon pied.