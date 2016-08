Alerte confidentielle

Réagissez

La dramatique affaire d’enlèvement et d’assassinat de la petite Nihal a montré le chemin qui reste à faire pour mettre au point un dispositif pouvant contrer de pareilles menées criminelles. Dans un périmètre aussi réduit et une si faible concentration démographique, les enquêtes et les opérations de recherche engagées ont duré deux semaines avant de conclure à la mort de la fillette de Ouacifs. Le travail d’investigation pour démasquer le ou les auteurs de ce crime abject est toujours en cours. Il aura fallu une dizaine de jours après l’annonce de la disparition pour retrouver des «indices» à quelque deux kilomètres du lieu où la petite fille avait été vue pour la dernière fois. Des recherches à travers champs et dans les bois ont été menées durant plusieurs jours, en omettant sans doute des lieux couverts où a pu être commis l’innommable forfait.

Le dispositif devant gérer ce genre de situation ne peut pas rester aussi classique, sinon archaïque. Entre le «plan d’alerte» évoqué par le ministre de la Justice et le «plan national» cité par le procureur de la République, les contours de ces mesures d’exception ne semblent pas bien définis et paraissent approximatifs. Les médias à grande diffusion sont bien développés dans notre pays et peuvent très bien relayer les messages d’alerte dans les heures qui suivent l’annonce de la disparition d'un enfant. Jusqu’à cette dernière affaire ayant eu lieu en Kabylie, le système d’alerte demeure artisanal, même quand il passe par la Toile.

C’est un parent ou un villageois qui «publie» la nouvelle sur les réseaux sociaux, laquelle est reprise sur des blogs avant de se retrouver sur des sites d’information et quelques journaux le lendemain. L’on a vu quel impact de masse et immédiat le signal «alerte enlèvement» produit après sa diffusion à la télévision dans les pays où ce dispositif est mis en place. En Algérie, c’est «en marge» d’une cérémonie officielle qu’il faut interroger un ministre, une semaine après un cas de disparition, pour être informé d’un improbable plan d’alerte, incontestablement confidentiel ou entrant dans le secret des procédures d’investigation.

Il est certain que les services de sécurité vont tirer les conséquences de ces affaires ayant un fort impact sur la société. Le potentiel d’expertise acquis par des jeunes équipes permettra d’adapter les moyens et les techniques de lutte contre ces formes de criminalité qui surviennent cycliquement. Ce sera aux autorités, notamment judiciaires, de mettre au point un véritable dispositif d’alerte qui mobilise «des moyens exceptionnels en un minimum de temps». Dans cette dernière affaire d’enlèvement d’enfant qui continue de tenir en haleine l’opinion publique, une seule partie a été fustigée : la presse. Or, dans cette situation où tous les éléments de la «proximité» sont réunis, le bug journalistique était prévisible. Du reste, c’est le caractère abominable du crime qui rend les éléments révélés par la presse inacceptables.