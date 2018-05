«Abdou» le bienheureux

Réagissez

Abdou» est certainement aux anges. Il peut tout faire dans ce pays et il n’a plus besoin de rendre compte. Sauf peut-être à son masseur.

C’est lui qui le dit : «Interviewé récemment par une télé, Abdelmoumen Ould Kaddour, le PDG de Sonatrach, nous a raconté qu’il s’était rendu au hammam et son masseur — tayabate el hammam, comme dirait l'autre — l’a apostrophé (c’est lui qui raconte) : ''Dis moi Abdou, où en sont les négociations avec Exxon Mobil ? - Je ne connais pas Exxon Mobil''», lui répond-il.

Quelques jours plus tard, Sonatrach annonce avoir acheté à Exxon Mobil une raffinerie de pétrole située à Augusta en Italie. Ainsi, grâce au masseur, on apprend qu'Ould Kaddour s’appelle «Abdou» pour les intimes et qu’il y a des négociations entre notre compagnie nationale et une société pétrolière américaine. Personne n’a entendu parler de ces négociations — sauf le masseur, bien entendu — jusqu’à l’annonce de la concrétisation de l’accord. Cela veut dire tout simplement que les discussions avec les Américains ont eu lieu dans l’opacité la plus totale et dans un secret absolu et qui a bien été gardé.

Les citoyens algériens ont le droit de s’interroger sur cette transaction menée par un homme extrêmement douteux. Ould Kaddour a fait de la prison pour espionnage au profit d’une puissance étrangère. Il est libéré avec l’expiation totale de sa peine et, par miracle — aucune explication et un mépris total pour les Algériens —, il est nommé PDG de Sonatrach, la plus grande compagnie africaine. Du jamais vu dans aucun pays du monde dans un cas de ce genre, surtout d’intelligence avec une puissance étrangère. Pour en revenir au contrat, des voix s’élèvent pour le dénoncer et avec lui les dangers qu’il recèle.

La raffinerie en question est pointée du doigt par les syndicats et les médias italiens qui soutiennent qu’elle est un danger pour l’environnement. L’année dernière, une plainte a été déposée à ce sujet contre Exxon Mobil. Une décision judiciaire définitive est attendue pour le mois de septembre prochain, ce qui veut dire que les Algériens ont acheté un mort en sursis. Les dirigeants d’Exxon Mobil, qui sont de redoutables managers, nous ont peut-être fourgué de la ferraille. Surtout qu’ils ne sont pas des débiles pour se débarrasser d’une affaire qui marche. Elle est vieille et selon un économiste algérien très réputé, elle aura 8 ans dans 2 ans. Plus grave encore, ce sont les cadres de la société américaine qui continuent à gérer la raffinerie.

Où est le gain pour l’Algérie dans cette affaire ? On achète à l’étranger une entreprise pour importer de l’essence. Pourquoi ne pas avoir pensé à construire une telle usine dans notre pays ? Elle serait à proximité des sources de production et du marché, on n’aurait pas besoin de payer des coûts de transport, on créerait des centaines d’emplois et notre sécurité d’approvisionnement serait garantie, l’une des turbulences qui ont lieu cycliquement en Europe.

Nous continuons à importer du caoutchouc et du plastique bruts, alors qu’un pays comme l’Arabie Saoudite en exporte. Pourquoi avoir attendu maintenant pour penser à une telle structure alors qu’on aurait pu le faire il y a une quinzaine d’années avant, quand le dollar coulait à flots ? Le pouvoir a préféré investir dans les hôtels et les parcs d’attraction qui ne sont pas prioritaires pour l’instant. Il a même décidé de s’offrir un terrain de golf pour 500 millions de dollars. C’est ça l’Algérie qui marche sur la tête et sans aucune logique économique.

La transaction sur la raffinerie ne sera effective qu’à la fin de l’année et il faut espérer qu’il y ait d’ici là des Algériens patriotes pour l'annuler.