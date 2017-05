Visas Schengen : Accord entre VFS Global et l’ambassade des Pays-Bas

Réagissez

L’ambassade des Pays-Bas en Algérie vient de conclure un accord avec VFS Global pour le traitement des demandes de visa.

Un centre de réception a été ainsi inauguré hier, en présence de Robert Van Embden, ambassadeur du royaume des Pays-Bas en Algérie, ainsi que de Mohamed Slimane, vice-président et chef régional de l’Afrique du Nord auprès de VFS Global. Par l’arrivée du royaume des Pays-Bas à VFS Global, le nombre de missions diplomatiques partenaires de VFS Global est porté à neuf, dont sept pays de la zone Schengen, le Canada et la Turquie.

Selon l’ambassadeur des Pays-Bas en poste à Alger, il y a de plus en plus une tendance à la hausse du nombre des demandes de visa déposées au niveau des services consulaires de son ambassade. D’où la décision d’externaliser le centre de demandes de visa Schengen ainsi que quelques tâches administratives relatives aux visas. Le diplomate néerlandais a tenté de rassurer que l’inauguration du centre de réception des demandes de visa n’a aucun impact sur le résultat de la décision des visas ou sur le temps de traitement.

Il se dit plus attentif à la qualité des services qu’offre VFS Global, d’où le choix porté d’ailleurs sur la société VFS. Le recours aux prestations de VFS Global a pour objectif d’assurer une meilleure gestion des mouvements de personnes vers les Pays-Bas, selon l’ambassadeur Robert Van Embden. D’autant que le nombre des demandeurs de visa pour son pays ne fait qu’augmenter, passant de 1679 demandes en 2016 à 1100 demandes durant le premier trimestre de l’année en cours.

La part des demandes introduite par la corporation business est également en hausse, en droite ligne avec cette phase de diversification et d’intensification de la coopération économique algéro-néerlandaise, explique l’ambassadeur des Pays-Bas à Alger. Plusieurs projets de partenariat sont en cours de réalisation dans les domaines de l’agriculture, l’énergie, la réalisation et la maintenance d’infrastructures portuaires et maritimes.