Une usine de lave-linges dès juillet prochain

Une usine de montage de machines à laver sera lancée, dès juillet prochain en Algérie, par le fabricant d’électroménagers sud- coréen LG Electronics.

Selon Pilwon Jung, directeur général de la firme en Algérie, qui en a fait l’annonce hier à Alger, à l’occasion du lancement du nouveau lave-linge baptisée Twin-wash, l’usine algérienne, située dans la périphérie d’Alger, devrait assurer un volume de production, dans une première phase, de 30 000 unités/an.

Le responsable de LG s’est toutefois abstenu de révéler le nom du partenaire algérien avec lequel ce projet a été monté, précisant néanmoins que le taux d’intégration connaîtra une évolution au fil du temps et que l’objectif principal sera de «satisfaire la demande sur le marché local, avant de penser à conquérir d’autres marchés à l’international». Quant à la nouvelle machine à laver Twin-wash, la marque sud-coréenne a indiqué que le produit, faisant partie de la gamme d’excellence de LG, est désormais disponible sur le marché algérien au prix de 280 000 DA. Il s’agit d’une machine ultrasophistiquée dotée des dernières technologies et utilisant celle de lavage la plus innovante au monde pour permettre de laver le plus de linge en moins de temps. Selon les techniciens de LG, «les solutions novatrices proposées par LG à la région transporte l’attention particulière accordée aux vêtements à un tout nouveau sommet. La machine à laver LG Twin-wash est le meilleur exemple d’innovation de LG, qui met le consommateur à l'avant-garde du développement, tout en présentant le meilleur en matière de durabilité et de commodité pour les clients du Moyen-Orient et d’Afrique». En effet, le lave-linge de LG permet de laver simultanément deux charges séparées en combinant une machine à laver à chargement frontal pleine grandeur avec une mini-laveuse dans un socle caché, générant ainsi une nouvelle série d'options de lavage.

Le puissant lave-linge principal gère la majeure partie de la lessive, tandis que la mini-laveuse peut être programmée pour exécuter un cycle de lavage différent. Les petites charges peuvent être lavées, si nécessaire sans avoir à attendre jusqu'à ce qu'une pleine charge soit accumulée. La mini-laveuse est parfaite pour les vêtements délicats ou spéciaux qui nécessitent un réglage de lavage unique, comme la lingerie ou les vêtements pour bébés. Le LG Twi-wash offre des performances puissantes, mais stables grâce à sa suspension innovante. Avec des caractéristiques exceptionnelles telles que les moteurs «Inverter à enchaînement direct» qui assurent un nettoyage simultané et une technologie de mouvement 6+ pour des performances de lavage plus avancées, «la machine a été repensée pour changer le paradigme du lavage, avec un esprit de commodité du plus haut niveau». Aussi, grâce à son application Smart ThinQ, les utilisateurs peuvent surveiller le lave-linge à tout moment et de n'importe où, et résoudre rapidement et à distance des problèmes sans avoir à contacter le service technique grâce aux fonctions de l’application «diagnostic intelligent».