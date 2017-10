Réagissez

Une usine de haute technologie de galvanisation à chaud et de transformation métallique, dénommée Metgav Industry, située à Aïn Fezza, à l’est de Tlemcen, entrera en activité début 2018, selon son patron Réda Abid.

Cette usine en phase de montage actuellement, qui garantira 500 emplois directs toutes compétences confondues et 5000 indirects, assurera la fabrication de la charpente du léger au lourd, des pylônes électriques toutes gammes, la transformation de la tôle et la galvanisation à chaud. Installée sur une superficie de 5 hectares, Metgav Industry a fait appel à des compétences de la métallurgie du secteur public national.

Sur les lieux, une trentaine d’ingénieurs et de techniciens algériens, français, belges, italiens et turcs s’affairent au montage des machines importées d’Europe, grâce à la participation du Crédit populaire d’Algérie (CPA). «Nos capacités satisferont les besoins du marché national et nous avons signé des partenariats pour l’exportation de nos produits vers l’Afrique, particulièrement», a indiqué M. Abid.

Et d’ajouter : «Nos produits diversifiés bénéficieront au secteur de l’automobile, l’industrie aéronautique, navale, ferroviaire, agroalimentaire, mécanique, électrique et aux télécommunications. Notre clientèle n’aura pas besoin de se tourner vers l’étranger pour importer ses produits.» Cette entreprise vient de signer des conventions avec l’université et les centres de formation et d’apprentissage pour «la formation de main d’œuvre dans le domaine de l’industrie».

«Notre production annuelle sera égale à la moitié de la production nationale. Je tiens à remercier le CPA pour son accompagnement dans cet investissement important pour l’économie de notre pays. Un accompagnement, mu par le sens et l’esprit d’initiative, qui a misé sur l’industrie lourde», a précisé M. Abid. Medgav Industry, qui puisera sa matière première (zinc et acier) d’Alzinc de Ghazaouet et d’El Hadjar de Annaba, est subordonnée à la Bourse de Londres (London Metal Exchange).