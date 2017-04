Une opportunité pour une meilleure gestion de l’eau

Réagissez

Face au défi que représente l’or bleu en Algérie, notamment la bonne gestion de cette ressource vitale pour les ambitieux programmes dans l’agriculture, notamment dans le sud du pays, la société canadienne RHST Industries, détentrice des droits de commercialisation du brevet de l‘innovation anti-évaporation, vient de s’installer en Algérie.

Partant du constat, que près de 40% de la ressource utilisée dans l’agriculture sont perdues par le fait de l’évaporation de l’eau, la société canadienne, par le biais du Dr Cheikh Belfedil Hafsi (executive officer) a même « sensibilié » les ministres de l’agriculture et celui de l’hydraulique, et ce, par le biais d’une missive accompagnée d’une journée d’étude sur le programme tenu récemment à Alger.

« L’Algérie dispose d’une capacité annuelle de 12 milliards de m3, avec environ 5 milliards de m3 de pertes. J’ai dit aux ministres concernés je vous donne un produit qui récupère les 12 milliards de m3 sans perte et vous faites un investissement une seule fois et une bonne fois pour toute. » explique M. Hafsi, pour qui, les solutions préconisées par RHST vont transformer le Sahara en terres arables !

En attendant les décisions gouvernementales, RHST Industries a déjà ciblé des partenaires privés qui pourraient la représenter sur le territoire algérien. Sa stratégie proposée sera empreinte, explique notre interlocuteur, en une participation soutenue dans le programme du gouvernement pour l‘irrigation d‘un million d‘hectares en permettant, grâce à son innovation d‘avoir plus de quantités d‘eau disponible ; par des actions opérationnelles permettant d‘avoir une eau épurée d‘algues et de bactéries limitant les coûts de son traitement et jouant un rôle important dans la protection de l‘environnement ; par une assistance directe aux agriculteurs en leur permettant de mieux gérer leur bassin d‘eau ; et enfin par une action conséquente de son innovation en participant de façon active à la transformation du Sahara en terres arables.



Et afin d’y arriver, l‘entreprise RHST Industries est prête à faire des essais techniques sous le contrôle des structures étatiques concernées, nous explique son représentant en Algérie.

Présente activement en Chine et même chez le voisin de l’Ouest, M.Hafsi n’a pas omis de signaler que le programme proposé peut aider, par un dossier adéquat, pour une prise de décision gouvernementale dans ce domaine. En d’expliquer que la gratuité de l’eau pour les agriculteurs est un facteur qui plaide pour le gaspillage de cette ressource, et surtout, avoue t-il, un facteur dissuadant la commercialisation de leurs produits. Et de suggérer, pour mieux connaître le programme, d’organiser une mission pour les techniciens algériens sur les lieux où RHST Industries a aidé à mettre en place ces politiques pour une évaluation plus rapide, dit-il.