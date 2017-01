Le pétrole US de schiste reprend

Une menace pour l’accord de l’OPEP

Les cours du pétrole augmenteront si les limitations de production sont respectées



La progression de plus en plus nette de la production américaine du pétrole de schiste pourrait-elle menacer l’accord conclu par l’Opep et son alliance avec les non-Opep pour relancer les prix du pétrole ?

A ce propos, de nombreux experts du marché pétrolier laissent entendre que les Etats-Unis — qui ne sont pas partie prenante de ces accords — pourraient profiter de cours plus hauts pour relancer la production du pétrole de schiste dont l’extraction devient plus rentable avec un baril au-dessus de 50 dollars. Un regain des investissements est en tout cas constaté depuis quelques semaines de la part des producteurs américains qui reprennent des forages interrompus lors de la dégringolade des prix du brut, ou sollicitent de nouveaux crédits pour se lancer à nouveau dans la production du pétrole de schiste, notamment dans le Texas, qui se place en leader du secteur en 2017. La production d’hydrocarbures de schiste est stimulée par la hausse des cours de l’or noir sur les places boursières, ce qui pourrait entamer l’enthousiasme qui règne depuis quelques semaines sur les marchés suite à la conclusion de deux accords de limitation de la production par l’OPEP, l’un en son sein, l’autre avec des pays extérieurs. Selon les données publiées mardi par Energy Information Administration (EIA), antenne du département américain de l’Energie, les extractions de pétrole de schiste aux Etats-Unis devraient augmenter de 40 000 barils par jour, pour atteindre 4,75 millions de barils/jour en février 2017. Une progression qui «va rendre le travail plus difficile pour l’OPEP qui cherche à retrouver l’équilibre du marché à travers la limitation de sa production et de celle de ses partenaires», ont commenté les experts cités par l’AFP. Il est à savoir que la production de pétrole de schiste a commencé à connaître un regain d’activité progressif depuis que les cours ont grimpé fin 2016. L’Opep dit tenir malgré tout à ses promesses de limitation et les données hebdomadaires de l’EIA sur les réserves américaines (qui seront publiées aujourd’hui) devraient faire état d’une baisse des stocks de brut, un facteur susceptible d’aider à soutenir les marchés. Selon l’agence Bloomberg, les réserves américaines arrêtées au 13 janvier sont attendues en baisse d’un million de barils pour le brut, en hausse de 2,25 millions de barils pour l’essence et en hausse de 250 000 barils pour les produits distillés. Il est à rappeler qu’à la fin du mois de novembre, les quatorze pays membres de l’Opep se sont mis d’accord afin de restreindre leur production de brut à 32,5 millions de barils/jour. Un accord historique car cela faisait huit ans que l’Organisation ne s’était pas entendue sur une limitation de sa production, ce qui devant servir soutenir les cours.

Les cours reculent Les prix du pétrole demeuraient hier en zone rouge à la clôture des marchés, affectés par la reprise des extractions de pétrole de schiste compensant les baisses de production opérées par l’Organisation des pays exportateurs (Opep) de pétrole. A 17h40, peu avant la clôture du marché londonien, le baril de brent de la mer du Nord pour livraison en février valait 55,13 dollars sur l’InterContinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 34 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet crude (WTI) pour le contrat de mars cédait 35 cents à 52,13 dollars. R. E.



Zhor Hadjam