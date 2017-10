«Une loi qui traite l’investisseur en vrai partenaire»

Réagissez

La loi algérienne sur les hydrocarbures s’avère aujourd’hui inadaptée et obsolète. Sa révision, comme l’a suggéré le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, est aux yeux des experts une évidence, si l’on veut redynamiser le secteur et aller vers une exploitation optimale des ressources fossiles, mais aussi non conventionnelles.

Pour l’expert pétrolier et ancien PDG de Sonatrach, Nazim Zouioueche, la révision de la loi sur les hydrocarbures est aujourd’hui nécessaire, «d’autant qu’il y a eu quatre appels d’offres d’Alnaft, tous déclarés infructueux». L’incapacité des pouvoirs publics d’attirer de nouveaux investissements étrangers dans ce domaine devient un handicap qui peut, à lui seul, justifier une refonte de cette loi.

L’ancien premier responsable de Sonatrach affirme ainsi qu’il faudrait y apporter des changements, «parce que les règles mondiales dans ce domaine sont en train d’évoluer». Selon lui, notre loi sur les hydrocarbures «n’est plus adaptée à la situation actuelle, preuve en est le fait que nous n’avons pas su attirer de grands partenaires». «Il est temps aujourd’hui de se poser la question de savoir pourquoi beaucoup de pays continuent d’attirer des investisseurs et nous pas», soutient-il.

Pour lui, la révision, de fond en comble, de cette loi doit avoir pour objectif de «montrer aux investisseurs qu’ils sont les bienvenus et qu’ils seront accueillis comme des partenaires, et non comme des gens qui viennent pour des profits seulement». Un investisseur, explique-t-il, «apporte des moyens humains, du matériel de la technologie et il faudrait, de ce fait, le considérer et le traiter en vrai partenaire».

Quant aux articles nécessitant une révision et une adaptation au contexte actuel, M. Zouioueche fait référence notamment à tous les articles qui concernent les aspects techniques, commerciaux et fiscaux. Et d’insister sur la nécessité de revoir plus particulièrement le fameux article sur les profits exceptionnels : «Je ne dis pas qu’il faut le supprimer, mais il est nécessaire de l’adapter à la situation actuelle.» Cette révision doit nécessairement, selon lui «prendre en compte l’avis des responsables de Sonatrach, qui sont les mieux à même de connaître les difficultés actuelles et les solutions les mieux adaptées».

Mais le plus important est «de faire en sorte que les investisseurs étrangers soient traités comme des partenaires et non pas comme des ennemis», insiste-t-il. Concernant les hydrocarbures de schiste, l’ex- PDG de Sonatrach estime que l’Algérie doit effectivement aller vers l’exploitation de cette énergie non conventionnelle, mais doit d’abord «procéder à des études techniques pour définir ce que nous pouvons produire du potentiel existant, connaître les moyens à mobiliser et les coûts qui en découlent».

Il faudrait à ce propos «se référer aux exemples internationaux dans ce domaine, comme celui des Etats-Unis, le seul qui soit à même de donner un bon éclairage sur les avantages et les inconvénient du recours à ce genre d’énergie non conventionnelle», fait-il remarquer. L’expert, qui se dit peu convaincu sur la rentabilité des hydrocarbures de schiste, pense qu’il faudrait plutôt accorder plus d’importance à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, qui «présentent des avantages beaucoup plus intéressants en matière de durabilité, de coût et de délais».

Pour lui, le recours à cette option fera gagner à l’Algérie des économies énormes en gaz naturel qu’elle pourra utiliser en interne ou à l’exportation. Et de s’interroger, enfin, sur les raisons pour lesquelles le projet de construction d’une centrale solaire d’une capacité de production de 4 GW n’a pas encore vu le jour.