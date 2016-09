Une gangrène pour l’économie algérienne

Réagissez

Simple fait du hasard ou véritable catalyseur, la période d’aisance financière qu’a connue l’Algérie jusqu’à il y a deux ans et l’ouverture incontrôlée de l’économie ont coïncidé avec une extension des phénomènes de fraude multiformes. Corruption, défaut de facturation, fuite de devises, majoration/minoration des prix, etc., coûtent chaque année des milliards à l’Etat. Les surfacturations lors des opérations d’importation ont donné lieu au transfert illicite d’un montant oscillant entre 90 et 120 milliards de dinars au cours des six dernières années avec une moyenne de 15 à 20 milliards de dinars par an, selon les derniers chiffres communiqués par l’administration des Douanes nationales.

Sur la même période, soit entre 2010 et 2015, les transactions commerciales non facturées ont été évaluées à plus de 270 milliards de dinars, selon les services du ministère du Commerce. En matière de corruption, les statistiques disponibles de la Banque mondiale, obtenues à partir d’un sondage auprès de managers, montrent que pour les deux tiers des entrepreneurs interrogées, la corruption est un obstacle majeur aux affaires.