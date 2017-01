Réagissez

Le secteur des hydrocarbures, unique source de revenus de l’Algérie, a enregistré une croissance de 7,7% au troisième trimestre 2016 contre une croissance négative de -1,4% au 3e trimestre 2015, a annoncé hier l’Office national des statistiques (ONS), cité par l’APS.

Par contre, la croissance hors hydrocarbures a connu une décélération avec un «timide» taux de croissance de 2,3% (contre 5,4% en 2015). Quant à la croissance du PIB hors agriculture, elle a été de 2,7% (contre 3%), selon la même source. Globalement, la croissance du PIB du pays, tirée essentiellement par le secteur des hydrocarbures, a été de 3% au 3e trimestre de l’année écoulée contre 3,5% au même trimestre de l’année 2015, soit une baisse de 0,5 point. L’ONS a relevé que la production intérieure brute, qui est un indicateur rattaché à la sphère réelle, a enregistré une croissance de 4,4% (contre 3,3%).

Par secteur d’activité, la croissance du PIB a été de 5,2% pour le BTPH (contre 4,9% au 3e trimestre 2015) grâce essentiellement aux services et travaux publics pétroliers (croissance de 7,8% contre 2,9%) dans le sillage du secteur des hydrocarbures, a expliqué l’ONS. La croissance a été de 4,7% pour l’agriculture, la sylviculture et la pêche (contre 7,2%), de 3,9% pour les services marchands (contre 5%), de 2,8% pour les industries (contre 4,5%), de 7,7% pour les hydrocarbures (contre -1,4%), tandis que les services non marchands ont enregistré une croissance négative de -3,8% (contre +4,1%). Les services marchands se composent des transports et communications (croissance de 3,6% contre 5,9%), du commerce (croissance de 4,5% contre 4,2%), des hôtels-cafés-restaurants (-1,2% contre +4,6%), des services fournis aux entreprises (5,4% contre 2,9%) ainsi que les services fournis aux ménages (2,2% contre 8,7%).

L’ONS a imputé le recul d’activité dans les services marchands à la tendance de la croissance globale et sectorielle d’une part, et à la baisse des importations des marchandises, d’autre part. S’agissant des services non marchands, ils rassemblent les services financiers (croissance de 5,6% contre 4,4%), les affaires immobilières (4,5% contre 5,3%) et les activités de l’administration publique (-4,5% contre +5,3%).

Dans le secteur industriel, les branches qui ont enregistré une croissance négative de -0,7% sont les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMME- , les textiles (-0,3%) et les industries diverses (-10,2%).

Pour rappel, la croissance du PIB global s’était établie à 3,8% en 2015, soit le taux sur lequel avait tablé la loi de finances complémentaire 2015, tandis que le FMI avait prédit une croissance de 3,7%.