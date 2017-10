Réagissez

Avant même que le financement non conventionnel ne soit en marche, les spéculations ont commencé. Justement, comment clarifier la situation à l’opinion publique en cette période d’incertitudes ?

Nous sommes en présence d’un phénomène tout à fait logique et normal. Lors de son discours devant les députés, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, nous annonce que l’Algérie est au bord de la faillite et de l’asphyxie, en disant ouvertement au peuple qu’officiellement l’Etat algérien est en crise et manque d’argent pour fonctionner et financer les investissements nécessaires au développement du pays, ou encore, sans le recours au financement non conventionnel, les salaires des fonctionnaires, pour le mois de novembre, ne seront pas garantis.

C’est un discours qui a eu un impact incommensurable sur l’ensemble des agents qui étaient en attente d’éclairages sur la situation économique du pays. En effet, les propos du Premier ministre ont nourri, chez les gens, l’incertitude sur l’avenir, la peur de l’effondrement et de la faillite du pays et une psychose qui au final, ne feront qu’aggraver la crise !

Nous sommes en présence d’un déficit budgétaire et d’une crise financière qui peuvent être surmontés par des mesures concrètes, appropriées et un plan de sortie de crise à mettre en œuvre immédiatement. En parallèle, il est impératif de bien communiquer et de rassurer la société pour éviter l’affolement des agents économiques et le risque, alors, de transformer cette situation en une crise de confiance qui sera très difficile gérer ! A chaque étape de la grande crise que nous traversons, la confiance est sans cesse évoquée et invoquée. On ne peut pas développer une économie sans la confiance ! Tout est basé sur la confiance.

Simple exemple : les échanges sont à la base de l’économie. Or, les échanges ne peuvent pas avoir lieu s’il y a trop de méfiance entre les agents économiques. En effet, on n’échange pas quelque chose sans avoir confiance en la valeur de ce que l’on reçoit en retour.

De même, on n’accepte pas de travailler pour quelqu’un si on le soupçonne de ne pas nous rémunérer ! Rappelez-vous de la crise des subprimes de 2008, elle s’est vite transformée en une crise économique qui a touché le monde occidental et s’est muée aussitôt en une crise de confiance qui a plombé certains pays de l’Europe, à l’exemple de la France, le Portugal, la Grèce, l’Italie, etc. En effet, il y a eu rupture de confiance entre les ménages et les banques ; les banques et les investisseurs ; les fonctionnaires et l’Etat…



Comment attendre une sortie de crise dans un climat pareil ?

Pour que nous puissions sortir sereinement de cette crise et espérer bâtir une économie qui fonctionne, il faut impérativement que les individus puissent surmonter leur méfiance et leurs peurs.

L’Algérien est frustré par la désinformation et surtout de l’invisibilité, et les derniers événements n’ont fait qu’accentuer sa méfiance. Les premiers signes sont perceptibles, notamment dans la flambée des prix des devises sur le marché parallèle. En effet, nourrissant la peur du vide et de l’inconnu, l’inflation et la dévaluation du dinar, les gens recherchent des garanties et des valeurs sûres qu’ils trouvent dans la devise et sur d’autres objets de valeur ! Les pouvoirs publics doivent rassurer de la stabilité de la monnaie, à défaut, ceci peut engendrer la méfiance, voire la panique, et être à l’origine d’une crise qui risquerait de plomber l’économie dans sa globalité. La confiance s’écroule donc aussi vite qu’elle se construit lentement !

Informer les algériens de la réalité économique du pays et des risques est une chose, les affoler en est une autre ! Il faut de l’ingéniosité dans les débats politiques, de l’ingéniosité dans la communication et de l’ingéniosité dans l’action ! En guise de conclusion, sans une volonté politique d’impulser un choc de confiance par une communication qui rassure pour restaurer la confiance des ménages, une communication d’optimisme et de foi en l’avenir pour la confiance des marchés, il sera difficile d’entrevoir des solutions pour amorcer une quelconque croissance !



Inflation, envolée de l’euro sur le marché Parallèle... quels sont réellement les risques d’une telle situation ?

Comme je l’ai longuement développé ci-dessus et pour résumer, l’individu est rationnel dans son comportement, il sait analyser et anticiper au mieux la situation et les événements de son environnement afin de prendre les décisions permettant de maximiser au mieux son besoin et ses attentes. Dans un contexte d’incertitude, ce dernier opère un comportement d’anticipation stratégique dans ses dépenses et dans sa consommation. Ce qui peut créer une situation d’inflation par la demande.

C’est quoi l’inflation ? C’est un désajustement général de l’économie qui est plus visible par la hausse globale et cumulative des prix, accompagnée la plupart du temps d’une augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Cette situation engendre une dévaluation de la monnaie et par ricochet une augmentation de la demande sur les produits à valeur sûre, telle que l’euro, le dollar ou encore les produits de luxe (l’or, voitures de luxe, etc.). C’est exactement ce qui se passe en Algérie actuellement et c’est ce qui explique l’envolée des prix de l’euro sur le marché parallèle. Et si on ne rassure pas, les prix risqueraient d’augmenter sans limite.

Chaque augmentation entraînera une autre et ainsi de suite, c’est ce qu’on appelle l’inflation galopante qui se traduit par une hausse des prix par deux ou trois chiffres. C’est un peu l’exemple du Venezuela, qui a connu un taux d’inflation de 180,5% en 2015 et de 800% en 2016 et une chute de 19% du PIB. Je rassure les Algériens, notre situation est loin d’être assimilée au cas du Venezuela. Néanmoins, c’est un exemple à prendre au sérieux ! Les pouvoirs publics doivent immédiatement prendre des mesures structurelles pour relancer la machine économique.

Restant inerte à cette situation, l’augmentation continue des prix de la devise nous versera inconditionnellement dans une inflation qui entraînera une augmentation systématique des prix des produits de consommation et d’équipement. Une situation qui provoquera une augmentation des coûts de production, et donc aura un impact sur les prix des produits semi-finis et finis impliquant une de ce fait une augmentation généralisée des prix et une nouvelle inflation, etc. D’où l’importance d’un débat serein, constructif et rassurant pour l’ensemble des franges de la société et le reste du monde.

Plus que jamais nous avons besoin de diversifier nos ressources en devises et de sortir de cette dépendance aux hydrocarbures. Il nous faudra une stabilité politique et juridique pour espérer drainer de l’investissement étranger. Nous ne sommes pas attractifs comparativement à nos voisins ou du reste du monde, c’est une réalité ! Beaucoup reste à faire ! En parallèle, nous avons une diaspora qui ne demande qu’à être reconnue et avoir des garanties pour venir investir dans son pays d’origine. Je reprendrai les chiffres de l’association AIDA qui estimerait à 120 milliards de dollars de chiffres d’affaires réalisés par la diaspora dans le monde ! N’est-ce pas là une opportunité pour drainer de la devise et générer l’investissement et le transfert technologique ?



Le Premier ministre a évoqué l’installation d’une instance de suivi du financement non conventionnel. Quelles sont les précautions à prendre dans ce cas ?

C’est une décision importante et nécessaire pour contrôler ce type de financement. En effet, s’il n’y a pas de contrôle rigoureux dans le temps et dans l’espace, nous serions exposés à deux risques majeurs. Le premier, le risque d’inflation galopante par l’importance de la masse monétaire injectée dans l’économie, sachant que selon les déclarations du Premier ministre, le montant supplémentaire à injecter n’est pas encore connu... En second lieu, la dévaluation excessive et l’effondrement du dinar.

Cette instance doit être autonome et n’obéir qu’aux instruments de mesure et avec pour mission l’analyse des besoins en financement, du plan d’action, du suivi des financements et des résultats. Dans le contexte économique actuel, le financement non conventionnel est malheureusement l’une des solutions, sur le court terme- moyen terme pour endiguer ces carences budgétaires, mais devra cesser dans les 2 à 3 années au plus et de réfléchir dès maintenant aux solutions de financements beaucoup plus conventionnels sûrs et durables. Plus concrètement, à titre d’exemple, ouvrir des banques privées, financer les projets par les Partenariats publics privés nationaux et internationaux (PPP), créer des banques à l’étranger pour se rapprocher de la diaspora, répertorier et le patrimoine dormant de l’Etat au niveau national et international et sa mise en vente, etc.



Comment optimiser l’utilisation de ces ressources financières non conventionnelles ? On parle par exemple d’aider les entreprises en difficulté, alors que ces dernières ont déjà bénéficié d’appuis dans le passé sans grands résultats...

Le financement non conventionnel est bénéfique lorsque le financement traditionnel ne permet pas à l’entreprise de pleinement se développer, ou lorsque le financement n’est simplement pas disponible. L’utilisation de ces ressources financières est alors à envisager dans le cas d’entreprises en croissance ou d’entreprises en restructuration et non pas pour gaver des entreprises mourantes qui ne génèrent plus de valeur ajoutée. Afin de réussir cette transition et éviter tous les risques sus-mentionnés, il est vital de lancer des mesures structurelles pour développer l’investissement productif et générer de la richesse dans les quelques années à venir. Plusieurs entreprises privées et publiques, notamment dans le BTPH, sont aujourd’hui à l’arrêt en raison d’absence ou défaut de paiement, ce qui aggrave considérablement la crise économique et tire le taux de chômage vers le haut ; les derniers chiffres annoncent 12%.

Il est difficile d’envisager une quelconque relance économique si au préalable il n’y a pas d’assainissement des comptes entre l’Etat et ses fournisseurs publics et privés ; un premier pas pour réhabiliter la confiance et la crédibilité de l’Etat, condition sine qua non ! En outre, il est nécessaire d’améliorer le climat des affaires et rendre l’acte d’entreprendre attrayant et facile à développer dans différents secteurs d’activité ; encourager et accompagner les entreprises existantes à mieux se déployer et les entreprises leaders à s’internationaliser ; il nous faut une vision globale sur les 30 années à venir et dégager quelques secteurs stratégiques dont nous sommes ou pourrions être compétitifs pour les consolider et en faire la tête de la locomotive de l’économie algérienne de demain.

En conclusion, le financement non conventionnel, oui, c’est un excellent outil lorsque le financement conventionnel ne permet pas de répondre à tous les besoins de l’économie en général et des entreprises en particulier. C’est un instrument qui donne accès à des sources de financement plus importantes afin de supporter des entreprises en croissance et de créer une dynamique économique. Mais, c’est aussi un financement de décadence lorsqu’il est mal pris en charge et peu optimisé !