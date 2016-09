Réagissez

Le dixième salon international Alger Industries, placé sous le patronage du ministre de l’Industrie et des Mines, se tiendra du 3 au 6 octobre 2016 au palais des expositions des Pins maritimes d’Alger. Cette importante manifestation économique destinée aux professionnels de l’industrie se tiendra dans un contexte de net déclin des recettes d’hydrocarbures dont il serait intéressant de percevoir concrètement les premiers effets.

Les exposants nationaux et étrangers seront à l’évidence moins nombreux qu’en 2015, nous apprend Raouf Stiti, le tout nouveau président-directeur général de la société Batimatec Expo qui organise chaque année cette importante manifestation, en partenariat avec la Safex. «Ils étaient un peu plus de 200 exposants l’année dernière, on atteindra difficilement les 150 cette année», nous annonce notre interlocuteur, qui ne désespère toutefois pas d’un possible regain de participation durant ces deux semaines qui nous séparent de la date d’ouverture.

Le PDG de Batimatec Expo constate tout de même, non sans satisfaction, la présence de grands groupes industriels tels que GICA (ciments), ENCC (chaudronnerie et charpentes métalliques), ENG (granulats), ENAP (peintures), BCR (boulonnerie et robinetterie), etc. Les PME privées de production, de distribution et de servies à l’industrie seront également de la partie avec, nous dit-il, des articles de grande qualité. On note, par ailleurs, la présence rassurante de grandes institutions publiques intimement liées au secteur industriel. Il s’agit notamment de l’Ianor, ANDPME et l’ANDI.

Bien que modeste, la participation étrangère sera malgré tout effective avec la présence de sociétés françaises, chinoises, turques et tunisiennes en grande partie portées sur la machinerie et l’outillage industriel. Dans les stands des exposants, il y aura, nous apprend le PDG de Batimatec Expo, des machines industrielles, des équipements d’études et ingénierie, des machines outils et toutes les gammes d’appareils destinées à améliorer les performances productives d’un large éventail d’unités industrielles (agroalimentaire, électronique, électroménager, ameublement, etc.)

L’occasion sera ainsi donnée aux professionnels du secteur de l’industrie de se faire une idée du type d’investissement qu’il serait judicieux de promouvoir dans le contexte économique actuel. En marge du salon, se tiendra, le 5 octobre à la salle Ali Maachi (Safex), une importante journée technique ponctuée de conférences-débats sur les thèmes de la sécurité industrielle, professionnelle et environnementale. Des experts algériens et étrangers de renom ont été invités pour la circonstance.