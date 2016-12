Réagissez

Le Forum africain d’investissement et d’affaires, qui s’est déroulé du 3 au 5 décembre à Alger, a été sanctionné par la signature d’une centaine de protocoles d’accord et de partenariat entre opérateurs algériens et leurs homologues africains dans divers secteurs d’activité, déclarait en clôture Ali Haddad, président du Forum des chefs d’entreprise (FCE). «Ce forum n’est qu’un premier pas avant de faire de cet événement une véritable tradition», affirmé M. Haddad, qualifiant ce rendez-vous économique, émaillé d’un incident protocolaire, de «totale réussite».

Un comité de suivi des partenariats sera mis en place et se chargera de mettre en valeur les actions entreprises lors de ce premier événement du genre en Algérie, et ce, jusqu’au prochain forum, en 2019.

Le FCE, la plus grande organisation patronale du pays, a même signé plusieurs contrats et protocoles d’accord en marge du Forum. Il s’agit, entre autres, d’un mémorandum d’entente entre le président du FCE et le président de l’Union des Chambres de commerce, d’agriculture et d’industrie libyen, Mohamed Abdelkrim El Radia. Les deux partenaires œuvreront au renforcement de la coopération économique entre les entreprises économiques et commerciales des deux pays.

Un protocole d’accord pour l’organisation d’un «G20 des entrepreneurs» en 2017 en Algérie, a été signé, entre le président du FCE et le président du G20 Entreprises, Grégoire Sentilhes. La réunion est prévue pour le dernier trimestre 2017. De son côté, la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) a signé trois conventions avec la Chambre de commerce et d’industrie du Nigeria, celle d’Ethiopie ainsi que celle d’Afrique du Sud.

Dans le secteur énergétique, un accord de partenariat a été paraphé entre la filiale de la compagnie nationale Sonelgaz Ettarkib et son homologue soudanaise Salama dans le domaine des énergies renouvelables et de l’hydraulique. L’accord porte sur la création, dans une première phase, d’une centrale électrique solaire d’une capacité de production de 4 mégawatts pour irriguer les espaces agricoles au Soudan d’un coût de 2,5 millions de dollars. L’accord prévoit l’envoi d’une cinquantaine de techniciens et architectes du groupe Sonelgaz pour encadrer la réalisation du projet et la formation des cadres soudanais.

Les travaux de réalisation du projet seront lancés d’ici un mois pour être livré dans un délai de cinq mois. Le même accord prévoit également la réalisation d’une centrale électrique fonctionnant au gaz naturel d’une capacité de production de 480 mégawatts dans la région agricole d’El Foula, au sud du Soudan, par la société Ettarkib, ainsi que la création de près de 500 systèmes solaires d’approvisionnement de puits et d’axes d’irrigation en énergie solaire en 2017.

A noter que le Forum d’Alger, qui a réuni plus d’un millier d’hommes d’affaires, ministres, dirigeants de banque et d’entreprise de tout le continent, a émis un certain nombre de recommandations. Il était question de la création d’un fonds de financement de co-investissements en Afrique, l’identification de grands projets structurants et le renforcement de la coopération bilatérale entre les Banques centrales des pays africains en vue d’accompagner les projets de partenariat.