Le PDG de Technip (entreprise française spécialisée dans l’industrie de l’énergie) Thierry Pilenko a estimé que le dernier accord des pays membres de l’Opep sur la réduction de leur production est une «bouffée d’oxygène» pour le marché pétrolier, lui donnant «une perspective de plancher».

«Cet accord donne au marché une perspective de plancher. Pour le marché, c’est une bouffée d’oxygène», a affirmé dans une interview au Figaro le patron de Technip, en voie de fusion avec l’américain FMC Technologies pour former un géant mondial de l’industrie du pétrole et du gaz. «Mais restons prudents : il faut encore que cet accord, valable pour six mois seulement, soit effectivement appliqué», a-t-il dit, soulignant que le marché du pétrole teste, en ce moment et pour la première fois, un «nouveau modèle». M. Pilenko a expliqué qu’il devra évoluer entre le plancher déterminé par la politique de l’Opep et un plafond régulé par la production américaine, notant que cette situation «inédite» peut créer de la volatilité.

Dans son décryptage du marché de l’or noir, le PDG de Technip s’est dit «frappé» par la capacité de la production américaine de «repartir rapidement», relevant que si la production américaine a aujourd’hui une limite, «elle n’est ni financière, ni géologique, ni technologique mais humaine». «Le secteur a beaucoup licencié, il n’est pas sûr qu’il trouve toutes les compétences dont il a besoin dans un marché américain proche du plein emploi», a-t-il expliqué. M. Pilenko pense que ce nouvel ordre du marché pétrolier, après l’accord historique de l’Opep soutenu par des pays producteurs non Opep, va relancer l’investissement dans le secteur qui avait connu en 2016 un arrêt, même si les études étaient finalisées à 90%. «Les entreprises restent concentrées sur leurs cash-flow (une de leur priorité durant la baisse du marché), mais elles commencent à regarder quels projets redémarrer», a-t-il expliqué, ajoutant qu’elles relancent «ceux qui peuvent repartir vite, avec un retour en cash-flow rapide».

M. Pilenko a estimé que pour l’heure, «on sent qu’il y a un peu plus de sérénité, mais pas encore d’enthousiasme dans le marché», exprimant sa satisfaction de voir que certains projets, qui avaient été engagés avant 2014, «vont entrer en production». «Nous sommes toujours dans un état de crise et la priorité reste dans la réduction des coûts», a-t-il souligné, avertissant qu’il va falloir du temps pour redémarrer la machine à projets et à investissements. Pour la filière parapétrolière, il préconise de «prolonger les efforts, qui ont été considérables depuis deux ans — un demi-million de suppressions d’emplois dans la filière — et ont engendré des baisses de coûts très importantes».