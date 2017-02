Un projet de 50 entrepôts frigorifiques en cours de réalisation

Réagissez

Le projet de réalisation de 50 entrepôts frigorifiques au niveau national, doté d’un coût global de plus 36 milliards de dinars, visait à augmenter les capacités de stockage et à absorber le surplus de production agricole, en vue d’asseoir un équilibre entre l’offre et la demande, a annoncé jeudi dernier le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, dont les propos ont été rapportés par l’agence APS.

«Le projet de développement des capacités de froid tracé par les autorités publiques, et dont la réalisation a été confiée à la société nationale de froid, Frigomedit, porte sur la réalisation de 50 entrepôts frigorifiques d’une capacité de 350 000 m3 au niveau national pour un coût de 36,6 milliards de dinars, financé par un crédit d’investissement à taux bonifié, adopté par le Conseil des participations de l’Etat (CPE) en 2013», a affirmé Abdelmalek Sellal. Celui-ci réagissait à une question orale d’un membre du Conseil de la Nation, sur le projet de réalisation d’entrepôts frigorifiques, lue en son nom par la ministre des Relations avec le Parlement, Ghania Eddalia. Pour le Premier ministre, ce programme «ambitieux vise à augmenter les capacités nationales de stockage et à absorber le surplus de production agricole, mais aussi à asseoir un équilibre entre l’offre et la demande et à diversifier les canaux de distribution, de commercialisation et de stockage pour l’ensemble des consommateurs et producteurs du marché local». L’opération de réaménagement de 39 entrepôts frigorifiques, d’une capacité globale de 350 000 m3, a été achevée à travers le transfert des avoirs des entreprises de froid dissoutes, a-t-il fait savoir, notant la finalisation de «toutes les mesures inhérentes à la réalisation de nouveaux entrepôts, notamment en termes d’assiettes foncières, d’études techniques et de conclusion de contrats».

Filiale du groupe public Agro-logistique, la société Frigomedit a pris en charge le lancement de 39 appels d’offres nationaux et internationaux, en vue d’étudier et de réaliser ledit projet, a-t-il ajouté. Dans un premier temps, «il est prévu la réception de 19% de l’intégralité du projet en 2017, soit 8 entrepôts frigorifiques d’une capacité de 118 000 m3 à Tiaret, Blida, El Oued, Laghouat, Chlef, Adrar et Ghardaïa». D’autres entrepôts seront réceptionnés en 2018 à In Salah, Ghardaïa, Médéa, Béchar, Oran, Touggourt, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Tissemsilt, M’sila et Tindouf. Les autorités publiques «comptent sur ces projets pour maîtriser le marché national et l’organiser conformément aux normes internationales», a précisé le Premier ministre, relevant que la partie du projet réalisée jusqu’à présent avait contribué «à réaliser des résultats positifs, dont la stabilité des prix des fruits et légumes, et l’augmentation de la production d’autres types comme la pomme de terre, dont la production est passée de 2,5 millions de tonnes à 5 millions de tonnes en une année». L’Algérie connaît un important déficit en aires de stockage, de l’aveu même de Frigomedit. «Les capacités actuelles sont insuffisantes pour absorber la production nationale, alors que les besoins dépassent largement les deux millions de mètres cubes. Mais une fois le programme global d’investissement achevé, ces capacités seront de plus d’un million de mètres cubes supplémentaires», lit-on sur le site de l’entreprise dont la création remonte à 2011.