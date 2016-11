Un objectif d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires

Réagissez

Abderrahmane Benhamadi, patron du groupe Condor

Frappant de plein fouet de nombreux segments de l’économie nationale, la chute du prix de pétrole, n’affecte apparemment pas l’entreprise Condor, un des fleurons de l’industrie nationale.

Celle-ci se met non seulement à l’heure de l’international mais fait de la croissance. Employant 5000 travailleurs soit presque la moitié des 12 000 agents de tout le groupe Benhamadi, touchant à la construction, l’hôtellerie, l’agroalimentaire, la métallurgie, les panneaux photovoltaïques, l’électronique, l’électroménager et l’aluminium, la SPA Condor qui a bouclé l’année 2015 avec un chiffre d’affaires de 90 milliards de dinars, avec en sus une augmentation de 53% par rapport au résultat de 2014, persiste et signe.

Puisque l’entreprise, dont le siège social et une très grande partie de son outil de production sont basés à Bordj Bou Arréridj, compte, d’après son directeur commercial Abdelbaki Kessel, terminer l’année en cours avec un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars. Au vu des résultats énoncés, le privé algérien est en mesure de booster les exportations hors hydrocarbures, pourvu que la «bureaucratie» ne vienne pas enrayer la dynamique de bon nombre d’opérateurs privés faisant désormais du «made in bladi» leur principal cheval de bataille. «La confiance de nos clients, qu’ils soient algériens ou étrangers, est pour beaucoup dans les résultats obtenus. L’excellent rapport qualité-prix fait que le produit Condor est très prisé», souligne notre interlocuteur, rencontré hier en marge de l’inauguration du 4e showroom de la wilaya de Bordj Bou Arréridj et le 139e à l’échelle nationale.

Avec un réseau de distribution aussi étoffé, Condor peut se targuer d’être non seulement la première entreprise nationale à disposer de points de vente dans les 48 wilayas, mais d’assurer un service après-vente de qualité. La satisfaction du marché local oblige les managers de l’entreprise à mettre le cap sur l’international. Ainsi, quatre opérations d’exportation de divers produits (électronique et électroménager) sont, dans un premier temps, réalisées avec le Soudan où le produit Condor est très bien accueilli. Un showroom sera prochainement inauguré en Mauritanie. Un important centre de distribution, dénommé Condor-Tunisie, est en voie de finalisation près de Carthage, en attendant d’autres opérations au Mali, au Sénégal et en Côte d’Ivoire pour ne citer que ces pays du continent.

Mais le plus important projet de Condor demeure l’exportation d’un million de smartphones vers la France. «Avec leurs options et caractéristiques techniques, nos téléphones, qui n’ont rien à envier aux produits des grandes marques, sont désormais commercialisés en France. Une gamme variée de 30 000 unités sur un objectif global d’un million de smartphones vient d’être expédiée vers la France où Condor compte s’installer durablement et obtenir des parts de marché. Avec nos arguments, nous comptons investir les marchés espagnol et suisse où nous avons des contacts», précise Abdelbaki Kessel qui tient à nous informer que deux nouveaux téléphones, Plume P6+ et Allure A8, sont sur le marché pour respectivement 14 000 et 27 000 DA.