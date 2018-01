Un nouveau système de vente pour lutter contre la spéculation

Réagissez

L’Entreprise des ciments et dérivés de Chlef (ECDE) vient de lancer son nouveau système de vente de ciment entièrement informatisé, qui vise à «sécuriser» et à assainir davantage le circuit de programmation et de distribution de ce matériau stratégique.

Elle entend ainsi couper court à la spéculation et à d’éventuels cas de fraude.

De quoi s’agit-il exactement ? Il ressort des explications fournies par les gestionnaires de l’ECDE lors d’une journée d’information, organisée jeudi dernier à l’intention de la clientèle, que dorénavant tout enlèvement du programme de quotas de ciment doit se faire en même temps que la délivrance de la facture au client par le service commercial de la cimenterie de Oued Sly. Cela permettra, selon le PDG de l’ECDE, d’éliminer définitivement certaines pratiques antérieures, comme la circulation des bons d’enlèvement et des factures en instance, devenus source de spéculation et de transactions illicites.

Le projet, dont le lancement était prévu en 2004, a pu toutefois être mené à bien depuis juillet dernier, date d’installation d’un nouveau PDG à la tête de l’ECDE, en l’occurrence Slimane Tabache, directeur financier de l’entreprise.

«Pour y parvenir, nous avons dû repenser ce dispositif pour l’adapter aux spécificités de notre service des expéditions qui fonctionne de jour comme de nuit. Il a aussi fallu entreprendre des travaux de maintenance sur les deux fours afin de réduire considérablement les émissions de poussières et augmenter le niveau de production de manière continue à 8000 t/jour», a expliqué le premier responsable de l’entreprise.

C’est la première phase de la charte clients initiée par le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) et qui vise à automatiser la gestion du volet programmation-distribution et à rapprocher davantage le producteur de ses partenaires. Le processus devrait déboucher sur la mise en place de la plateforme numérique dès l’été prochain. Celle-ci permettra à chaque client d’avoir son propre compte via le site web de GICA, afin de pouvoir accéder à distance à tous les services et informations concernant les transactions commerciales.

Il faut signaler que la production de ciment au niveau de l’ECDE Chlef a atteint, en 2017, un total de 2 151 000 tonnes, soit une augmentation de 2% par rapport à 2016. Selon le PDG de l’entreprise, ce bond quantitatif important a permis non seulement de satisfaire les commandes de 22 wilayas mais aussi de constituer des stocks de ciment pour garantir un approvisionnement continu et suffisant de la clientèle prioritaire, à savoir les entreprises de réalisation et les 12 dépôts de vente de l’ECDE, dont 5 se trouvent dans le sud du pays.