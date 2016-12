Un modèle de management typiquement algérien est-il possible ?

Réagissez

HEC Montréal et le MDI Business School d’Alger organisent, aujourd’hui et demain, à l’hôtel Sheraton d’Alger, un important colloque portant sur l’émergence d’un modèle de management typiquement algérien. Sur la base de recherches relatives au management des entreprises algériennes effectuées par une équipe d’enseignants d’HEC Montréal, il y sera en effet débattu des pratiques de gestion locales en relation avec leur environnement sociétal, le but étant de construire, sur ce qu’il y a de plus positif dans cet état des lieux, un modèle de gestion mieux adossé aux réalités algériennes et un socle de formation de compétences managériales parfaitement adaptées à l’originalité de ce modèle, mais aptes à affronter la compétition internationale.

Sans se soustraire aux règles universelles du management, les entrepreneurs algériens gagneraient en effet à promouvoir des conduites ancrées au contexte purement algérien, ce qui leur permettraient d’être parfaitement à l’aise dans leur environnement, tout en nourrissant des ambitions de déploiements à l’international que leurs connaissances plus générales du management universel rendraient tout à fait possibles pour peu que les entrepreneurs en aient la volonté. Le manager algérien devra, pour ce faire, concilier les impératifs de l’environnement local et ceux dictés par la compétition commerciale internationale, parmi lesquels l’innovation et la recherche de rapports qualité-prix avantageux seraient les maîtres mots.

Pour les organisateurs du colloque, et notamment le professeur émérite, Tayeb Hafsi, et son équipe, il s’agit d’associer les compétences managériales algériennes en activité, à la construction d’un nouveau modèle de gouvernance. Ce colloque leur offre l’occasion de réfléchir ensemble à la construction de ce modèle en faisant valoir leurs expériences mutuelles de managers. La démarche proposée s’inspire d’une expérience mise en œuvre par un éminent professeur de management de Harvard Business School, qui aurait permis à de nombreuses entreprises des pays en voie de développement d’émerger économiquement à l’échelle régionale ou mondiale, tout en préservant leur ancrage national.

Le colloque en question, apprend-on d’un des organisateurs du colloque, sera articulé autour de présentations de modèles de gestion, de résultats de recherche et de débats animés par des professeurs et experts en management de renom, à l’instar de Tayeb Hafsi (professeur à HEC Montréal), Brahim Benabdeslem (DG MDI-Alger), Leïla Rahmouni (directrice de la société de conseil Think), Amira Boutouchent (prof HEC Montréal et fondatrice de la société Bridgr), et Madjid Fecheker (CEO de Redmed).