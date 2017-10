Réagissez

L’Office national interprofessionnel des légumes et viandes (Onivel) procédera au destockage d'un million de quintaux de pommes de terre afin de stabiliser le marché durant ce mois d’octobre, avant l’entrée de la récolte de saison en mi-novembre, a-t-on appris hier auprès de cet office.

«Vu que nous sommes actuellement en période de soudure, entre deux saisons de récolte, où la disponibilité de ce tubercule diminue sur le marché, nous allons commencer, dès demain, à destocker un million de quintaux absorbés il y a trois mois à partir de la production d’arrière-saison», a indiqué le directeur général de l’Onilev, Abdeouche Farid. L’opération, à laquelle une soixantaine d’opérateurs publics et privés participent, s’étalera «sur plusieurs jours et concernera 15 wilayas du pays, où le volume de pommes de terre destocké sera progressivement injecté», a dit encore le même responsable. «L'approvisionnement des marchés en cette denrée se poursuivra jusqu'au mois de novembre prochain, dans l'objectif de préserver la stabilité de l'offre et partant, ramener les prix à la baisse, soit une fourchette de 40 à 50 DA le kg», explique-t-il encore. Les prix de la pomme de terre ont connu, depuis un certain temps, une hausse notable à travers les marchés de gros et de détail de plusieurs régions du pays, où ce produit de large consommation à atteint les 80 DA le kg.

Rappelons à ce propos que la production de pommes de terre, en Algérie, a été multipliée par 4 entre les périodes 2001 et 2014, passant de 967 000 tonnes à 4 673 000 tonnes en 2014, plaçant ainsi l’Algérie à la 15e place mondiale, soit une position juste devant le Canada ou le Royaume-Uni. Il n’en demeure pas moins que la spéculation et le dysfonctionnement des réseaux de commercialisation font, qu’à chaque période de fin de récolte, des tensions sont constatées sur ce produit de large consommation. Un dispositif spécial appelé Syrpalac (Système de régulation des produits agricoles de large consommation) a été mis en place pour la première fois en 2008, dans le double objectif de «préserver les revenus des agriculteurs et d’assurer une relative stabilité des prix à la consommation, notamment durant les périodes de soudure».