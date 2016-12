Réagissez

Algérie Poste a lancé sa propre plate-forme de payement en ligne. Le secteur bancaire a lancé la sienne en octobre dernier. Pourquoi ne sont-ils pas interconnectés et quand les clients des deux réseaux pourront-ils surfer sur les deux plates-formes?

En vue de mutualiser l’usage des infrastructures nationales de paiement électronique et répondant aux impératifs de promotion et de généralisation du paiement électronique au profit de la plus large frange des citoyens voulus par les pouvoirs publics, une demande officielle a été introduite par Algérie Poste auprès du Groupement d’intérêt économique monétique, aux fins d’intégrer l’usage mutuel des deux cartes respectives Edahabia et CIB sur les deux systèmes de monétiques et de réactiver le switch interbancaire, ce qui aura pour effet de permettre aux détenteurs de l’une des deux cartes de bénéficier des services de paiement électronique offerts sur les infrastructures monétiques des deux parties, et ce, en sus des économies d’échelle dont bénéficieraient les deux protagonistes.



Avec les problèmes de connexion internet que nous connaissons en Algérie, il risque d’y avoir quelques soucis en termes de validation des transactions. Certains pourraient se voir débités plus d’une fois. En cas de dysfonctionnements, le client est-il suffisamment protégé ?

La plate-forme de paiement mise en œuvre gère cet aspect, en ce sens que la transaction n’est validée qu’après confirmation par le système, avec l’obligation de la délivrance d’un reçu de confirmation faisant foi. Donc, tant qu’il n’y a pas confirmation il n’y a pas de débit. Par ailleurs, le système enregistre toutes les actions entreprises par le citoyen permettant une traçabilité fine des transactions. Egalement, le citoyen est totalement protégé par les dispositions du contrat porteur inhérent à la carte Edahabia et qui formalise toutes les voies de recours en cas de souci relevant de la responsabilité d’Algérie Poste.



On a parlé de 5 millions de cartes Algérie Poste avant la fin de l’année. Quand commencera-t-on effectivement la distribution et qu’en est-il de la durée de validité?

Algérie Poste lance l’émission d’un premier lot de cinq (05) millions de cartes, dont la distribution interviendra à partir de la première quinzaine du mois de décembre à raison d’un volume de fabrication minimum de un (01) million par mois. A ce titre, un (01) million de cartes seraient fabriquées d’ici la fin de l’année. S’agissant de la validité de la carte, elle sera d’une durée de deux (02) ans.



Algérie Poste a signé des conventions avec quatre médias nationaux. Peut-on savoir de quoi il est question?

Il s’agit là d’un accord de principe devant être contractualisé très prochainement, permettant aux dits titres de proposer en ligne des services payants au profit du citoyen détenteur de la carte Edahabia, suivant un business modèle propre à chaque titre.



Algérie Poste a théoriquement 5 fois plus de porteurs de cartes que les banques. Elle est potentiellement le premier acteur du payement en ligne sur le marché. A-t-elle les moyens techniques pour assumer ce statut?

L’objectif d’Algérie Poste est de doter, à terme, chaque détenteur de compte CCP d’une carte Edahabia, ce qui donne un volume prévisionnel de plus de 20 millions de cartes. Les prévisions à court terme prévoient la dotation de 15 millions de porteurs à l’horizon du deuxième semestre 2017. Il convient ainsi de confirmer que la plate-forme de paiement électronique d’Algérie Poste a été conçue et dimensionnée pour satisfaire ses besoins prospectifs.