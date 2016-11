«Un marché du livre numérique a besoin d’une technologie avancée»

Réagissez

Il y a eu en Algérie une nouvelle loi encadrant le livre. Comment appréciez-vous son impact sur ce marché?



La loi n° 15-13 du 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre n’aura absolument aucun impact sur le marché du livre en Algérie, car elle est déconnectée de la réalité du secteur. Elle ne repose sur aucun fondement pratique et ne répond pas aux problèmes spécifiques du livre en Algérie. Je vous donne deux exemples : la loi précise que le secteur privé peut ouvrir des bibliothèques de lecture publique et réaliser des profits commerciaux. Pas moins de 6 articles ont été consacrés dans cette loi à cette activité. Connaissez-vous, à travers le monde, des bibliothèques privées qui font des profits ? C’est tout simplement impossible.

Elle consacre par ailleurs plusieurs articles à la vente des livres numériques. Les conditions pour un marché du livre numérique en Algérie n’existent pas, donc pourquoi traiter de cette activité dans cette loi ? Par contre, la question de la distribution, qui devait être au cœur de cette loi, a été complètement évacuée. En réalité, cette loi était conçue pour poser les mécanismes d’un contrôle rigoureux de l’administration sur le livre.

Elle indique, en effet, que les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre s’exercent dans le respect, notamment de l’identité nationale. Je voudrais bien savoir où est-ce qu’on peut trouver une définition claire de cette «identité nationale» ? A mon avis, la loi du livre a été conçue par des personnes qui n’ont aucun lien avec le secteur.

Le livre numérique se développe ailleurs dans le monde. Apporte-t-il une quelconque valeur ajoutée à l’industrie du livre en Algérie?



Il est encore trop tôt pour parler du livre numérique en Algérie. Un marché du livre numérique a besoin au préalable d’une technologie numérique avancée, y compris un accès optimal à Internet, aux moyens de connexion et au paiement en ligne sécurisé, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui en Algérie. L’industrie du livre numérique d’un pays comme l’Afrique du Sud, qui est très en avance en matière de technologie par rapport à l’Algérie, ne représente que 2% de l’industrie du livre en général. Occupons-nous déjà des problèmes liés au livre imprimé, ça sera déjà un grand pas en avant.



Sur le plan économique et d’organisation, l’édition numérique a-t-elle des avantages par rapport à l’édition classique?



Non, l’édition numérique n’a pas encore prouvé son efficacité, surtout dans les pays en développement. Le livre imprimé continue d’être très attractif et constitue l’essentiel de l’édition à travers le monde. A ce jour, elle ne représente que 4,3% de l’industrie du livre en Italie, 5% de celui des Pays-Bas et 8,2% de celui de l’Allemagne. Ce n’est pas en Algérie que ça va marcher, notamment pour les raisons que j’ai expliquées précédemment.



En termes de revenu, il serait théoriquement plus bénéfique pour un auteur de publier en numérique que d’être édité d’une manière classique. L’édition numérique est-elle pour autant grand public ou destinée à un marché de niche ?



Dans l’absolu, le livre numérique peut être complémentaire du livre imprimé, en ce sens où le consommateur a besoin d’avoir une offre éclectique. Il va sans doute se développer davantage, mais pas avant 50 ans, dans les pays en développement.



Enfin, le marché du livre en Algérie est dominé par l’importation. Cela est-il un avantage ou un inconvénient pour le développement de l’édition numérique ?



La forte proportion des livres importés en Algérie démontre que le secteur du livre est faible, et n’arrive pas à satisfaire la demande locale. Maintenir l’industrie du livre en Algérie sous perfusion peut émaner de la volonté des lobbies des importateurs des livres, qui se sont considérablement enrichis ces dix dernières années. L’importation à outrance est un frein au développement du livre imprimé localement. Elle l’est aussi pour le développement du livre numérique.