Un livre rend hommage à l’art de bâtir du groupe Hasnaoui

Un livre qui vient d’être publié aux éditions Casbah, rend hommage à la réussite entrepreneuriale du groupe Hasnaoui. Une cérémonie de présentation de cet ouvrage intitulé Les Hasnaoui, une entreprise citoyenne a été organisée, hier, à l’hôtel Méridien d’Oran.

Après deux livres dédiés à Issad Rebrab et Amor Benamor, cet ouvrage, édité dans le sillage de la collection Les Grands Bâtisseurs, salue l’art de bâtir du conglomérat Hasnaoui qui incarne un modèle vertueux de l’entrepreneuriat.

L’ouvrage a été réalisé par deux chercheurs en management établis au Canada, le docteur Naïma Cherchem et le professeur émérite Taïeb Hafsi. Le livre raconte une «belle histoire d’une famille qui fait déjà figure de success-story. Une famille qui était pourtant pauvre au début de l’aventure.

Une réussite due à la transmission de valeurs de virtuosité et de rigueur de père en fils». Au tout début, une petite société a été créée, il y a 45 ans, à Sidi Bel Abbès. Elle activait dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Les débuts étaient épiques : «Un jour de 1972, j’ai été testé par un manager public pour fournir une étude sur un petit transfert hydraulique pour le futur complexe Sonelec. Et l’aventure a commencé !» se souvient Brahim Hasnaoui, 68 ans, président et fondateur du groupe. 45 ans plus tard, il emploie plus de 3000 salariés et contrôle 18 sociétés implantées à Sidi Bel Abbès, Oran, Constantine, Bouira et Tamanrasset.

Que ce soit dans la construction, la promotion immobilière, les travaux publics, l’hydraulique, l’agriculture, l’environnement, les transports ou encore les télécommunications, les initiatives de ce groupe fleurissent. Porté par deux générations, le groupe connaît un développement fulgurant.

Favorisant l’innovation, le conglomérat se diversifie, multiplie les filiales, crée des laboratoires d’innovation et se lance dans les secteurs pointus. Un des pionniers du bâtiment et de l’hydraulique en Algérie, le groupe a choisi de ne construire que des édifices écologiques. Son credo ? «La solution globale.» Sa devise ? «Attirer les talents et faire surgir les bonnes idées.»

Une diversification réussie

Le président du groupe, Brahim Hasnaoui, est un entrepreneur rare. Rare, parce que, en près d’un demi-siècle de carrière, cet adepte de «l’urbanisme écologique» n’a cessé d’œuvrer pour respecter l’environnement, de façon presque dogmatique. Des investissements massifs sont annoncés «dans le traitement des déchets et dans l’agriculture en proposant un moyen de lutte biologique, une alternative aux pesticides qui font des ravages sanitaires invisibles en Algérie».

Rare, parce qu’il reste l’un des derniers monstres sacrés à ne pas avoir cédé aux diktats du profit immédiat et à tout prix, mise sur la technologie et ne jure toujours que par sa volonté de mieux faire. Rare, parce que, avec lui, l’ingénieur de génie rural qu’il est retrouve son sens premier, celui «d’investir un sol pour y abriter la vie». Ses constructions intègrent des «concepts, matériaux, systèmes et technologies permettant d’obtenir des performances optimales en matière de coût, d’esthétique, de sécurité et surtout de bien-être».

La famille Hasnaoui est l’un des leaders algériens de la construction et poursuit des ambitions très spectaculaires. «Le groupe des Sociétés Hasnaoui, qui vise l’excellence, a su placer la qualité et l’innovation au centre de sa stratégie de développement, que ce soit dans la conception architecturale, la qualité des matériaux, les techniques de construction ou le système d’isolation», résume fièrement le président du groupe. En 2008, le groupe change radicalement d’échelle. Il fusionne avec la Menuiserie de la Mekerra et opte pour le statut de société par actions.

Leader du marché algérien dans les secteurs de la construction et de l’agriculture, le groupe se diversifie, investit dans l’agriculture et crée une myriade de sociétés mixtes avec des partenaires européens. Des sociétés mixtes qui produisent de la biomasse micro-algale, et des systèmes d’irrigation, traitement et filtration des eaux, des adjuvants pour béton, et la liste est longue... Des partenariats avec des Chinois, des Espagnols, des Portugais sont tissés, car la vision met le cap loin. Très loin !

Le groupe se déploie à travers 60 hectares d’installations industrielles de production et totalise 40 000 logements individuels et collectifs construits, dont le projet immobilier le plus important est le site urbain El Ryad d’Oran, où plus de 1700 logements sont érigés sur 45 hectares.

La clé de la réussite ? «C’est la formation de la ressource humaine», répond tout de suite le fondateur. Le groupe, qui a ouvert un centre de formation continue pour ses ingénieurs, veut lancer un autre centre pour la formation de ses managers en techniques de gestion, en partenariat avec l’association hollandaise PUM et l’Institut portugais Soldadura e Qualidade (ISQ) et avec le Centre espagnol intégré de la formation professionnelle de la construction (CIC).

Dans la foulée, des techniciens étrangers sont recrutés à tour de bras pour le coaching du personnel local. Un message pour les jeunes ? Brahim Hasnaoui se lâche : «Sans passion, on ne peut pas aller loin.»