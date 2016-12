Réagissez

L’accord conclu le 30 novembre dernier par l’OPEP, inhérent à la réduction de la production, va générer une recette supplémentaire mensuelle de l’ordre de 5 milliards de dollars pour les 13 pays membres de l’organisation, selon le quotidien britannique des affaires, The Financial Times, repris avant-hier par l’APS. Le renchérissement de 15% des prix du pétrole, depuis l’accord de Vienne de l’OPEP, représente «une rente impressionnante de ce qui semble pourtant être une baisse légère de la production», a écrit le quotidien.

Il est souligné que la référence, le brent, a connu une augmentation de 15% pour la livraison de l’année 2017, et qu’il est prévu que les contrats pour 2018 connaîtront une hausse de 10%, mais qu’au-delà, elle risque d’être seulement de 6%. Il est toutefois relevé qu’historiquement, les prévisions n’ont jamais été vraiment exactes quand il s’agit des prix du pétrole.

«La précipitation des producteurs à vendre avec des prix actuels de la production de 2017 est considérée, d’une part, comme une bonne gestion des risques, mais d’autre part, comme un indice de la non-confiance en une reprise des prix, et un geste susceptible de plaire aux banquiers des producteurs mais pas aux actionnaires.» Les entreprises qui vendent du brent pour décembre 2017, le font à environ 56 dollars le baril.

Il est souligné, par ailleurs, que la chute de la production pétrolière américaine de 560 000 barils/jour cette année pour s’établir à 8,9 millions de barils/jour a contribué au succès de la décision de l’OPEP. La production américaine devrait stagner l’année prochaine, ce qui fait que les prix du pétrole dépendront de la hausse de la demande et du déclin de la production hors américaine, pour aider à maintenir la dynamique du marché. Il est estimé que l’OPEP devra maintenir la discipline d’approvisionnement, probablement au-delà des six premiers mois convenus dans l’accord conclu à Vienne, pour continuer à pousser le marché vers la hausse des prix.

Dans ce cas, le Financial Times prévoit un baril à 60 dollars et même plus, en 2017. Des analystes, cités jeudi dernier par l’agence de presse britannique Reuters, avaient prédit, que l’accord de l’OPEP ne permettrait pas une hausse des prix du pétrole sur le long terme, et que la réduction annoncée risque d’être rapidement rattrapée par les producteurs hors OPEP. Selon la même source, la durée de six mois prévue pour l’accord est estimée «trop courte» pour influer sur les prix de manière considérable.