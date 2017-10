Réagissez

La 11e édition du Salon professionnel international «Alger Industries» ouvre ses portes demain 10 octobre 2017 au Palais des expositions des Pins Maritimes (Safex).

Dédiée aux professionnels de l’industrie, cette manifestation, qui durera quatre jours, attirera cette année près de 200 exposants en quête de publicité pour leurs produits et de découverte de nouveautés techniques au contact d’autres industriels.

Elle constitue de ce fait un espace idoine d’échanges et de concertation autour d’un certain nombre d’objectifs assignés aux divers secteurs de l’industrie nationale par les pouvoirs publics.

Pour Raouf Stiti, président-directeur général de la société Bâtimatec Expo organisatrice de l’événement : «Il s’agit d’une occasion favorable pour partager des expériences, consolider les relations interprofessionnelles et investir de nouveaux marchés à la faveur du nouveau modèle de développement du secteur industriel qui donne davantage d’importance à l’investissement productif ainsi qu’aux partenariats entre les entreprises nationales publiques et privées en associant autant que nécessaire les opérateurs étrangers.»

Il précise en outre que «cette nouvelle politique de croissance économique, adoptée dans la perspective de diversification et de transformation structurelle de l’économie algérienne, se concrétise déjà dans plusieurs filières, à travers le territoire national, avec à l’appui, des réformes permettant de mieux appréhender les transitions technologique, énergétique, numérique, écologique, managériale et sociétale».

Il a enfin rappelé qu’ «un train de mesures est dès lors mis en place pour la concrétisation de projets nouveaux, la dynamisation de diverses filières, la relance de l’investissement ainsi que l’appui à l’économie locale». Un large éventail de professionnels, relevant des services production, achats, ingénierie et du management des entreprises industrielles, attend de ce fait avec intérêt l’ouverture du Salon pour y découvrir les offres et les opportunités d’affaires dans la multitude de branches industrielles qui y seront présentes.

Les visiteurs pourront quant à eux découvrir une offre exceptionnelle de solutions permettant de lancer sur de bonnes bases toute une panoplie d’activités industrielles et de services. Les journées techniques qui seront organisées en marge du Salon permettront de mieux cerner les problématiques industrielles à l’aune des bouleversements technologiques. Un programme exceptionnel d’animations et de conférences autour des axes majeurs de la nouvelle orientation de la politique industrielle et de l’évolution de certaines branches et filières du secteur est prévu précisément à cet effet.