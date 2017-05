Réagissez

Plus de 600 entreprises privées algériennes ont...

Le 20e Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Bâtimatec) tenu récemment à Alger, et qui a enregistré cette année encore une forte participation (1171 exposants), a vu la forte présence de sociétés privées algériennes (plus de 600) qui activent dans pratiquement toutes les filières du BTPH. Elles ont, de l’avis de nombreux visiteurs, mis en évidence des produits et des équipements de production de très bonne qualité. Les partenariats qu’elles avaient contractés avec des firmes étrangères de renom semblent avoir donné leurs fruits.

C’est le cas de la dalle de sol, de la peinture, des équipements sanitaires, des portes et fenêtres isolantes, de l’outillage, du coffrage métallique et des échafaudages de chantier. L’innovation est déjà largement perceptible à travers les produits exposés dans divers stands et aussi à travers les conférences sur les thématiques de l’éco construction, du développement durable, de la formation aux nouveaux métiers du bâtiment, l’emploi des matériaux de construction locaux autour desquelles peuvent s’articuler les changements souhaités.

Un concours a même été institué à cet effet à l’initiative des dirigeants du Bâtimatec et les lauréats du premier examen (Cnerib, Granitex, groupe Hasnaoui et Juwo-Poronton Algérie) ont eu droit au trophée portant désormais le nom de Sadok Stiti, en hommage au défunt fondateur de Bâtimatec Expo qui nous a quittés à jamais, le 24 avril dernier. La plupart des sociétés étrangères présentes au salon ont du reste parfaitement intégré ce souci d’innovation qui rapporte gros, en proposant chacune dans son domaine toute une panoplie de produits et équipements nouveaux auxquels se sont intéressés de près les professionnels algériens.



Essor de la promotion immobilière privée

L’autre fait marquant est la présence de nombreux promoteurs immobiliers privés appelés à prendre en main cette activité longtemps dévolue aux seuls promoteurs étatiques (OPGI, EPLF, ENPI, etc.). Les progrès de la promotion immobilière privée sont déjà largement perceptibles à travers la qualité architecturale et la variété des logements proposés à la vente. Seule ombre au tableau, l’excessive cherté des logements que les promoteurs ne désespèrent pas d’amoindrir en maîtrisant du mieux possible les coûts et les délais de construction.

Essentiellement étatique jusqu’au début des années 2000, la promotion immobilière intéresse désormais les acteurs privés de plus en plus nombreux à construire des logements destinés à la vente. A eux seuls, les promoteurs installés dans l’agglomération algéroise comptabilisent une dizaine de milliers de logements mis en vente et de projets.

Les promoteurs interrogés sur les problèmes de la profession se sont surtout plaints des difficultés à trouver des terrains à bâtir bien situés et à des prix raisonnables.

Le foncier est alimenté par le privé qui impose ses prix en créant la rareté. Il est du devoir de l’Etat, disent-ils, d’organiser ce marché en y injectant notamment de grandes surfaces foncières puisées du domaine public largement dominant en Algérie. Les prix baisseraient significativement sous l’effet de cette offre massive de terrains qui s’ajouterait à celle déjà disponible du secteur privé.

Ces promoteurs se plaignent également de leurs difficultés à lever des crédits immobiliers et de leur cherté quand ils y parviennent. Les taux d’intérêt fixés par les banques sont en effet trop onéreux (parfois jusqu’à 10%) et les conditions de remboursement souvent draconiennes.

La dérive du dinar constitue aussi un facteur de découragement pour tous ceux qui souhaitent améliorer la qualité des logements au moyen de matériaux d’excellente qualité mais malheureusement importés, car non disponibles en Algérie. C’est ce qui, en grande partie, fait que le coût du mètre carré du logement promotionnel dépasse dans certains cas 200 000 DA, nous apprend un promoteur algérois.

Détresse

C’est le sujet qu’ils évoquent chaque fois qu’ils rencontrent un responsable en mesure de régler leur problème ou un journaliste qui puisse le porter à l’opinion publique. Il s’agit, on l’a compris, des factures de travaux réalisés mais que les entrepreneurs privés ne parviennent pas à encaisser. Le problème prend davantage d’acuité lorsque les travaux ont été réalisés pour le compte d’une commune ou d’un établissement public qui évoquent des coupes budgétaires effectuées par l’Etat à leurs dépens.

Contrairement aux entreprises publiques de bâtiment qui éprouvent les mêmes difficultés mais auxquelles les banques ne coupent pas le financement, les entreprises privées n’ont droit à rien et sont bloquées au moindre découvert bancaire. Sans argent, elles ne peuvent plus payer leurs ouvriers qui les quittent immédiatement ni acquérir les matériaux nécessaires pour la poursuite des chantiers. Elles sont des milliers à souffrir de ce problème de recouvrement des créances qui risquent de les conduire très prochainement à la faillite. Des faillites qui mettront à la rue un nombre impressionnant de travailleurs avec tous les dangers d’embrasement du front social et de panne générale de l’économie nationale qu’elles comportent.