Un défi à trois temps : Faire vite, faire bien et faire propre

Réagissez

Le contrat officiel pour Beni Suef, Burullus, New Capital et les fermes éoliennes a été signé en juin 2015 à Berlin.

En décembre de la même année, le gouvernement égyptien a signé les six contrats de sous-stations avec Siemens pour la distribution d’une partie des 14,4 GW d’énergie générée par les trois centrales électriques. 18 mois plus tard les trois centrales sont à plus de 80% du taux de réalisation et commencent à livrer 4,8 MW d’électricité. «Il y a eu une grande interaction et un esprit d’équipe entre tous les partenaires pour rendre ce défi possible», indique Emad Ghaly PDG de Siemens Egypte pour expliquer le succès du mégaprojet de centrales électriques.

Le même responsable indique qu’une centrale à cycle combiné est 63% plus performante qu’une centrale à turbine à gaz et en plus de consommer moins d’énergie, elle est écologiquement non polluante. La technique de cycle combiné permet une génération d’énergie fiable avec une réduction des émissions annuelles de CO2.

Les turbines sont capables de réagir rapidement aux demandes de rendement supplémentaires ou réduit «Non seulement nous avons répondu avec ce projet au grand besoin en énergie que l’Egypte réclamait et par la même nous contribuerons à créer aussi de la vie autour des centrales et sur les rives du Nil.

Avec cette centrale, nous pouvons maintenant construire une ville à côté avec des hôpitaux et des écoles ainsi que de multiples commerces et activités capables de générer des emplois aux Egyptiens», indique pour sa part Ahmed El Sewedy dirigeant d’El Sewedy Electric, qui a été en charge de construire avec Siemens la centrale de Beni Suef. Cette dernière, construite sur une colline rocheuse, a présenté un autre défi de par la nature du sol.

«Nous avons dû creuser 1,6 million de mètres carrés de roc, la taille de la petite pyramide de Gizeh, afin de niveler une pente de 40 m entre le Nil et l’entrée du site… Nous avons construits cinq terrasses à différentes hauteurs sur lesquelles la centrale électrique est placée», expliquent les concepteurs du projet de Beni Suef générant 4800 MW d’électricité.

Bien que répondant au même design, comprenant une configuration multi-arbres de turbines à gaz SGT5-800 (les plus performants au monde), des blocs combinés de 1200 MW et des turbines à vapeur fonctionnant avec l’eau du Nil, des différences sont à signaler pour chaque site suivant la nature de l’énergie renouvelable utilisée, turbines à vapeur ou condensation de l’air et éolien.

«Nous sommes très fiers d’avoir été partie prenante de ce projet. Nous recevons de nombreuses demandes et des délégations venant de pays voisins sont intéressées par notre projet. Nos visiteurs sont étonnés par la rapidité dans l’exécution du projet et formulent le vœu de recevoir la même technologie chez eux» explique Osama Beshay dirigeant d’Orascom Construction en charge des projets de New Capital et Burullus offrant 9600 MW d’énergie électrique à l’Egypte. A Burullus, la nature du sol salin a présenté l’une des constructions les plus complexes au monde.

L’œuvre monumentale des trois centrales électriques a nécessité la mobilisation de 20 000 travailleurs égyptiens. 600 ingénieurs égyptiens ont bénéficié d’une formation par Siemens afin de prendre totalement en charge la mise en fonctionnement des centrales électriques. Pas moins de 773 fournisseurs et sous-traitants locaux ont été impliqués pour la réalisation du projet.