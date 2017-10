Un chiffre d’affaires en hausse de 3,61%

Réagissez

La compagnie d’assurance privée, Alliance Assurances, a réalisé de «bonnes performances» financières durant le premier semestre de l’année 2017, en dépit d’une conjoncture économique «difficile», a indiqué, hier, l’entreprise dans un communiqué de presse. Son chiffre d’affaires s’élevait à 2,6 milliards de dinars durant le premier semestre de l’année 2017, en hausse de 3,61 % par rapport à la même période de référence de l’année 2016. Le résultat net de l’entreprise s’élevait quant à lui à 167,5 millions de dinars, en hausse de 6,6% par rapport à l’année précédente, alors que le résultat brut atteignait les 195 millions de dinars, en hausse de 2%. Ces résultats positifs démontrent que l’assureur privé continue de résister à la crise, alors que le marché des assurances est en berne. «La conjoncture particulière que traverse le pays, caractérisée par la baisse des recettes pétrolières, s’est traduite par une réduction drastique des importations, notamment des véhicules, engendrant, par ricochet, une diminution du nombre de nouvelles immatriculations. L’impact de cette conjoncture sur le marché des assurances a été quasi instantané et s’est traduit par la chute du chiffre d’affaires du marché, lequel a enregistré au premier semestre une croissance négative, qui s’établit à -3,8%, ainsi que par le recul des primes au titre de la plupart des branches», a souligné la première société privée, cotée à la Bourse d’Alger depuis 2010.

Outre une conjoncture économique difficile, la compagnie a dénoncé certaines pratiques de dumping. «A cette conjoncture négative, s’ajoutent ’’certaines pratiques de dumping et de sous-provisionnement’’ dénoncées par le ministre des Finances (…) Ces pratiques bloquent le développement des activités commerciales et privent l’État de ressources fiscales conséquentes et réduit les capacités de financement de l’économie», a déploré Alliance Assurance, en mettant en garde contre «la persistance de ces dysfonctionnements» qui risquent de «réduire la résilience du secteur à long terme». L’entreprise a indiqué par ailleurs qu’elle poursuivra l’amélioration de se son processus de gestion des sinistres dans le but de maintenir sa place de leader de règlement de sinistres, avec le meilleur taux de règlement du marché. En 2016, «Alliance Assurances a enregistré un taux de 92 % et le plus petit stock de dossiers de sinistres non réglés du marché, avec moins de 45 jours de stock toutes années confondues et toutes branches confondues. Ces performances sont le résultat de la politique de la compagnie de tenir toujours ses engagements et de mettre l’amélioration des processus et la simplification des procédures au profit de sa fidèle clientèle», a rappelé l’entreprise. H. L.