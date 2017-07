Réagissez

La conjoncture pétrolière continue de peser sur les résultats de la compagnie Sonatrach qui voit son chiffre d’affaires reculer légèrement par rapport à 2015.

Selon un bilan rendu public hier par Sonatrach, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires annuel pour 2016 de 3398 milliards de dinars. Le groupe fait savoir, par ailleurs, qu’il a réalisé un bénéfice net de 207 milliards de dinars en 2016 et a décidé «d'affecter 50 milliards de dinars sous forme de dividendes à verser au Trésor public et 157 milliards de dinars en réserves facultatives pour le financement de son plan de développement».

Sonatrach souligne également, selon un compte rendu de l’APS, qu’il a versé au titre de la fiscalité un montant de 1863 milliards de dinars au Trésor public, durant l’exercice 2016. La fiscalité versée à l’Etat avait été de 2204 milliards de dinars en 2015. Il est à rappeler que l’année 2015 avait déjà été caractérisée par la baisse drastique du prix du pétrole qui est passé d’une moyenne de 99,41 dollars en 2014 à 52,13 dollars en 2015.

Cette baisse avait valu au chiffre d’affaires à l’exportation de la compagnie de passer de 58,45 milliards de dollars en 2014 à 33,19 milliards en 2015, soit une baisse de 43%. Suivant la même évolution que le prix du pétrole. Le nouveau staff dirigeant de la compagnie estime que «malgré les difficultés du marché pétrolier liées au prix du baril, Sonatrach poursuivra le développement de ses activités dans l’amont et l’aval pétrolier et gazier pour satisfaire les besoins du marché national et participer activement au développement économique du pays».