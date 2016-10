Réagissez

Chute drastique des revenus pétroliers, impact lourd des sanctions économiques internationales, récession prolongée, forte dépréciation du rouble et sévères mesures d’austérité.

Deuxième producteur mondial de brut, la Russie, plus que tout autre grand pays pétrolier, a tout intérêt à œuvrer en faveur d’une stabilisation des cours du pétrole, sous peine de voir se détériorer dangereusement sa situation socioéconomique, voire sa stabilité politique. Le tout puissant président russe, Vladimir Poutine, le faisait lui-même entendre en déclarant il y a à peine quelques semaines que les prix actuels du pétrole n’étaient pas «justes».

Pour autant, la Russie ne semble pas se hâter d’adhérer au processus historique déclenché par l’accord d’Alger en vue d’un redressement des cours pétroliers. A l’issue de sa réunion marathonienne de mercredi dernier, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) avait, rappelle-t-on, pris pour ainsi dire les marchés à contre-pied en décidant à l’unanimité d’un plan de réduction de sa production pour tirer les prix du brut vers le haut. Alors que tous les observateurs s’attendent à une démarche similaire des Russes pour conforter l’accord inespéré au sein de l’Opep, ces derniers restent jusque-là dans l’expectative, ce qui ne manque pas de freiner quelque peu l’emballement constaté ces derniers jours sur les marchés pétroliers.

Dès le lendemain du consens obtenu à Alger, le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, qui qualifiait la décision de l’Opep «de très positive», avait fait comprendre que Moscou ne comptait pas abaisser sa production de pétrole pour le moment. Toutefois, avait-il assuré, un groupe de travail russo-saoudien doit se réunir début octobre pour évoquer d’éventuels efforts communs pour stabiliser le marché. Ainsi, comme le soulignent nombre d’analystes, la Russie, dont la production de pétrole caracolait en septembre à des niveaux record dépassant les 11 millions de barils par jour, préfèrent encore attendre de voir l’accord de l’Opep officiellement mis en œuvre d’ici novembre prochain. «Entre octobre et novembre, les pays membres de l’Opep vont travailler sur les paramètres concrets de leur proposition», expliquait d’ailleurs le ministre russe de l’Energie dans une récente déclaration aux agences de presse spécialisées. Entre prudence et fortes pressions économiques et sociales au plan interne, la Russie, estiment en définitive nombre d’observateurs, devrait au moins consentir à une mesure de gel du niveau de sa production, tant l’économie du pays ne peut s’accommoder d’un prix trop bas du baril de pétrole.