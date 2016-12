Réagissez

Alors que les marchés pétroliers continuent à montrer quelques signes d’hésitation en raison notamment de la persistance de surplus d’offre, la plupart des prévisions évoquent désormais un baril à la hausse en 2017, avec un cours d’équilibre à plus de 60 dollars.

Estimant à plus de 15% le renchérissement qu’a connu le brent à la faveur de l’accord de l’OPEP, fin novembre dernier à Vienne, le quotidien britannique des affaires, The Financial Times, indiquait ainsi, tout récemment, que la tendance des prix devrait s’équilibrer à 60 dollars et plus à partir de l’année prochaine. Tout en restant prudent sur les projections à plus long terme, le même organe prévoit que les contrats sur le brent pour 2018 devront connaître une hausse de 10%, mais qu’au-delà, elle risque d’être de seulement 6%.

Les contrats engagés sur le même pétrole pour ce mois de décembre portent déjà sur un prix de quelque 56 dollars le baril, fait encore ressortir l’analyse du Financial Times, qui ajoute que la production pétrolière américaine qui décline à 8,9 millions de barils par jour cette année, devrait continuer encore à stagner l’année prochaine.

Un indicateur qui, bien entendu, favoriserait davantage les perspectives de rééquilibrage des prix en 2017. Ceci étant, si la nouvelle stratégie de l’OPEP visant une maîtrise de l’offre de brut s’avère déjà tout à fait payante, il n’en demeure pas moins que la dynamique actuelle du marché restera tributaire de la hausse de la demande mondiale et du déclin de la production hors américaine. Et pour conforter la remontée des cours, estiment nombre d’analystes, l’OPEP sera probablement amenée à prolonger au-delà de juin 2017 sa décision de réduction de la production, qui devra être effective dans un peu plus d’une semaine.

Pour rappel, l’OPEP et onze autres producteurs de pétrole, dont la Russie, soit un panel de pays accaparant quelque 60% de la production mondiale de brut, ont convenu récemment d’une réduction de leur offre de près de 1,8 million de barils par jour à partir de janvier prochain. Cet accord, qui a déjà suscité une remontée notable des prix du pétrole avant même son entrée en vigueur, inspire de plus en plus la confiance des marchés, les analystes indiquant hier que les derniers signaux sur le respect de cet accord semblaient positifs. «Il semblerait que la Russie ait l’intention de remplir ses obligations», estimaient en ce sens les analystes de Commerzbank, cités hier par l’AFP.