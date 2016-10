Réagissez

Dans le cadre des actions ponctuelles du programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A), une action ponctuelle en rapport avec l’intégration de la dimension genre dans les actions du P3A a été lancée au cours du mois de septembre 2016.

Le P3A organise dans ce contexte les 25 et 26 octobre, à l’hôtel El Biar, un atelier de formation. Cette mission consiste à renforcer l’intégration de l’aspect genre dans les projets, programmes et actions initiées par le P3A et financés par la délégation de l’Union européenne en Algérie.

Elle intervient ainsi dans un cadre prévu par les dispositions de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne dans le domaine de l’égalité de genre, dont l’article 74 octroie à la promotion du rôle des femmes dans le processus de développement économique et social un caractère prioritaire.

Le gouvernement algérien place l’égalité de genre et la promotion des femmes parmi ses préoccupations majeures. La mise en place de mécanismes institutionnels, stratégies et plans d’action en faveur de l’égalité de genre a été enclenchée depuis des années et d’importantes avancées sur le plan législatif et institutionnel ont été ainsi réalisées. Cependant, l’intégration de la dimension genre dans toutes les politiques publiques représente un défi majeur pour remédier aux inégalités qui existent sur le terrain.

A titre d’exemple, la faible participation économique des femmes par rapport aux hommes. Cette participation reste faible (18% en 2015, selon l’OMS), et ce, malgré les garanties législatives et juridiques instaurées par la Constitution et les lois nationales. Ce taux est parmi les plus faibles de la région (près de 26% en Tunisie, et près de 25,1% au Maroc).

L’existence de corrélation entre les inégalités de «Genre» et le développement économique étant ainsi établis. Il s’agit donc de mettre le focus sur la prise en compte effective de la dimension «Genre» dans la pratique et de consolider l’esprit des législations, stratégies et programmes en faveur de l’égalité hommes / femmes. D’un autre côté, l’égalité de genre représente un principe fondateur de l’Union européenne qui veille à lutter contre les inégalités de genre à travers la législation, l’intégration de la dimension genre de façon transversale dans toutes les politiques publiques et l’adoption de mesures spécifiques pour la promotion et l’autonomisation des femmes.