Le PDG du groupe pétrolier français Total, Patrick Pouyanné, a estimé possible qu’un accord sur une limitation de la production de pétrole soit conclu lors de la réunion de l’OPEP à Vienne, le 30 novembre, à condition que la Russie y adhère.

«Je pense aujourd’hui qu’il y a une dynamique vers un accord», a-t-il déclaré lors d’un forum énergétique tenu jeudi à Paris. «Maintenant, ça ne sera possible que si les pays non OPEP, et donc la Russie, participent à l’accord, parce que l’OPEP (l’Arabie Saoudite) ne prendra pas sur elle toute seule un accord si la Russie n’y participe pas», a-t-il ajouté. Le dirigeant a toutefois dit ignorer l’impact de l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis sur «la dynamique de la discussion». Les pays membres de l’OPEP tentent de convaincre certains, comme la Russie, de se joindre à leur démarche visant à réduire la production. Selon le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, l’OPEP leur a ainsi proposé de réduire leur production de 500 000 barils/jour.