UE-Algérie : L’assistance technique renouvelée

L’Union européenne (EU) et l’Algérie ont signé, hier à Bruxelles, une série de projets, pour un montant de 40 millions d’euros, afin d’aider l’Algérie à diversifier son économie et à améliorer le climat des affaires grâce à des mesures allant du développement des énergies renouvelables à la modernisation des finances publiques, a annoncé un communiqué de presse de l’UE.

La série de projets a été signée, à l’occasion de la réunion de haut niveau du Conseil d’association UE-Algérie, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ainsi que par le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn. Le train des mesures se compose de trois programmes spécifiques.

Doté de 10 millions d’euros, le premier programme d’aide au développement des énergies renouvelables et de soutien à la promotion de l’efficacité énergétique en Algérie permettra de mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables et pour la mise en œuvre de projets en faveur de l’efficacité énergétique, a ajouté la même source.

Le second programme d’appui lié à la réforme des finances publiques, doté aussi de 10 millions d’euros, contribuera à moderniser la gestion des finances publiques et soutiendra la mise en place d’un système intégré d’information financière dans tous les services du ministère des Finances.

Le troisième programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association, doté lui de 20 millions d’euros, poursuivra la consolidation du cadre juridique et réglementaire de l’Algérie ainsi que le renforcement de ses capacités institutionnelles dans les principales politiques publiques pour que le pays puisse saisir les opportunités offertes par l’Accord d’association, conclut le communiqué de l’EU.