Réagissez

L’une des mesures de la loi de finances pour 2017, à l’impact le plus diffus, est évidemment celle liée à l’augmentation des taux de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la nature de cet impôt affectant, en dernier ressort, tout consommateur de biens et services. Dans les milieux industriels et commerciaux, la mise en application de cette hausse a suscité de nombreuses questions qu’une note circulaire de la Direction générale des impôts (DGI) a vite fait de clarifier.

L’augmentation des taux de la TVA annoncée de longue date

Entre autres palliatifs à la baisse des recettes liées à la fiscalité pétrolière, l’augmentation des taux de TVA avait été annoncée, dès lors que la planification des ressources était inscrite au projet de loi de finances pour 2017. Malgré les débats houleux sur l’impact social d’une telle augmentation, la loi de finances, en objet, a retenu la modification des articles 21 et 23 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires pour porter respectivement le taux normal de TVA de 17% à 19%, et le taux réduit de 7% à 9%. Si le discours apaisant des autorités a rappelé les faibles conséquences pour les produits de base, l’impact quant au mode opératoire lié à ces modifications de taux dans les milieux des opérateurs économiques, redevables de la TVA, n’a été précisé qu’après la publication de la loi de finances pour 2017.

Clarification sur les modes opératoires

S’il fallait s’en tenir au premier communiqué de la Direction générale des impôts, l’entrée en vigueur des nouveaux taux de la TVA s’effectue dès le premier 1er janvier 2017, par référence aux faits générateurs applicables, selon qu’il s’agisse, pour les producteurs et revendeurs assujettis, de la livraison juridique ou matérielle des biens vendus, et pour les prestataires de services de l’encaissement total ou partiel du prix. Pour simplifier le concept de fait générateur, et comme la pratique le commande, en matière de ventes, la date de facturation l’emporte dans la plupart des cas. Ainsi, les ventes réalisées à partir du 1er janvier 2017 appellent une TVA aux nouveaux taux, sauf dans les cas où la livraison serait intervenue avant le 1er janvier 2017, à charge pour le vendeur de justifier que la livraison est intervenue avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, par un bon de livraison, par exemple.

Le même communiqué de la Direction générale des impôts a précisé que pour les prestations de services qui, à l’opposé des ventes de biens, ont pour fait générateur l’encaissement total ou partiel du prix, les nouveaux taux de TVA de 19% ou 9%, selon le cas, sont applicables aux encaissements effectués à compter du 1er janvier 2017, quand bien même la prestation a été réalisée et facturée avant cette date. Cet énoncé devait forcément susciter des interrogations sur la prise en charge du différentiel de taux, d’autant que la précision faite, pour les contrats avec un début d’exécution avant le 1er janvier 2017, suggérait que des modifications ou avenants aux contrats principaux doivent être établies pour prendre en charge les nouveaux taux de la TVA. Cette notion de prise en charge a laissé plus d’un interloqué, car si à l’évidence la facturation du différentiel de taux par les prestataires de services s’imposait, cela ne garantissait pas pour autant que l’accord des parties puisse systématiquement faire que les clients acceptent d’en payer le prix. Par ailleurs, ce premier communiqué n’apportait aucune précision sur le cas des travaux immobiliers qui, comme pour les prestations de services, ont pour fait générateur l’encaissement total ou partiel du prix.



Des clarifications utiles

La Direction générale des impôts a finalement réagi rapidement en publiant une note circulaire en date du 12 janvier 2017, totalement dédiée aux modalités de mise en œuvre des nouveaux taux de TVA, dont les clarifications sont utiles et répondent en grande partie aux questionnements des opérateurs économiques. Sur le cas des ventes de biens, la difficulté d’interprétation ne se posant pas, ladite note a rappelé que les nouveaux taux de 19% et 9% s’appliquent aux opérations de vente dont la livraison juridique ou matérielle intervient à compter du 1er janvier 2017 et, de manière encore plus précise, que lorsque la livraison ou la facturation sont intervenues avant le 1er janvier 2017, les anciens taux de 17% ou 7% restent applicables.

C’est sur le cas des prestations de services que les précisions ont été bien plus utiles car, tout en rappelant le principe du fait générateur qui reste l’encaissement total ou partiel du prix, la note circulaire du 12 janvier 2017 a apporté une atténuation en invoquant le principe de la «Créance acquise» consacré, selon l’administration, par l’article 177 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires. Selon ce principe, l’administration précise que «les taux de 17% ou 7% demeurent applicables aux encaissements effectués durant le premier trimestre de l’année 2017 pour les prestations de services exécutées, réalisées et facturées avant le 1er janvier 2017, et dont les contrats ont été achevés (services faits)».

Pour les travaux immobiliers, la précision est de même portée puisque la note circulaire du 12 janvier 2017 précise que les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2017 demeurent soumis aux taux de 17% ou 7%, selon le cas, lorsqu’ils ont rattachés à des travaux réalisés, réceptionnés et facturés avant cette date et dont les contrats ont été achevés. Cette atténuation subtile trouve sa source dans un historique qui mérite un bref détour, pour les jeunes générations de fiscalistes et de chefs d’entreprise, puisqu’en 1992, lorsque l’Algérie mettait la TVA en application pour la première fois, elle abandonnait un système de Taxe unique globale appliquée selon le cas aux activités de production (TUGP) ou aux activités de prestations de services (TUGPS) et que le Code des taxes sur le chiffre d’affaires révisé stipulait sous son article 177 une mesure transitoire, à titre dérogatoire, pour ce qui concerne l’assiette de la TVA.

Selon cette mesure qui est restée codifiée, les sommes perçues par les redevables, à compter du 1er avril 1992, en paiement de travaux immobiliers ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, restaient soumises aux taux de la taxe unique globale à la production ou de la taxe sur les prestations de services, en vigueur à la date d’exécution de ces travaux ou prestations. Le même article 177 précisait, dans ce contexte de transition, que la taxe exigible au titre des clients débiteurs devait être acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues, les entreprises concernées alors astreintes à fournir un une liste nominative des clients débiteurs (au 31 mars 1992 à la date du texte), en indiquant pour chacun d’eux le montant des sommes dues au titre des affaires soumises aux taxes de l’époque.

Un autre point de clarification marquant, porté par la même note circulaire du 12 janvier 2017, a trait au cas particulier des marchés publics, de travaux et de prestations, dont le début d’exécution est intervenu avant le 1er janvier 2017 et pour lesquels un aménagement spécifique a été prévu. En effet, tous les contrats conclus avant le 31 décembre avec un début d’exécution avant cette date continueront à être soumis à la TVA aux taux de 17% ou 7% selon le cas, jusqu’à achèvement desdits travaux ou prestations, précision faite que tout avenant à ces contrats entraînera l’application des nouveaux taux de TVA de 19% ou 9%, selon le cas.

Au risque de trop interpréter

Selon une célèbre citation, selon laquelle toute loi devrait être claire, uniforme et précise, car l’interpréter serait presque toujours la corrompre, d’autres précisions de l’administration fiscale seront les bienvenues comme, par exemple, celle d’indiquer dans le cas particulier des marchés publics si l’ancien taux s’applique à toute la chaîne de sous-traitance d’un même marché, ou encore si malgré la référence faite à un texte, certes codifié mais traitant d’une transition différente de la TUGP ou TUGPS vers la TVA, l’obligation de soumettre la liste des débiteurs avec les déclarations annuelles et les liasses fiscales s’imposera pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Les services opérationnels et régionaux de l’administration fiscale ont d’ailleurs été invités à faire part à leur administration centrale des difficultés éventuelles rencontrées lors de l’application de cette note circulaire déjà bien utile.

Samir Hadj Ali



Expert-comptable