Turkish Airlines : Inauguration de la ligne Alger-Antalya

Le premier vol Alger-Antalya (TK 660), parti à 3h15 pour atterrir à 8h30 (heure locale), a été inauguré dimanche dernier.

Il a été opéré par un Boeing 737-800 ER (nouvelle génération). Pour marquer l’événement, Omer Durna, directeur régional de TK Antalya, a tenu à accueillir personnellement les voyageurs avec un bouquet de fleurs et des baklawa (friandise turque). «Actuellement, nous avons trois vols par semaine. L’objectif est de proposer un vol quotidien durant l’été 2018», a-t-il indiqué dans une courte déclaration à la presse algérienne. Isler Burçin, directeur général de la compagnie en Algérie, était aussi parmi les responsables à être présent sur le tarmac.

Challenge relevé pour lui qui avait pour mission d’être plus offensif sur le marché algérien. Malgré une forte concurrence, il semble avoir gagné cette bataille du ciel. Dans ce cadre, Selim Demiray, responsable des ventes (Nord Afrique) de Turkish Airlines, rencontré à Istanbul, s’est dit «très satisfait» du travail accompli par les représentants de TK Algérie, Isler Burçin, (General manager) et Abdellah Amini (Marketing manager), espérant pouvoir renforcer davantage la position de la compagnie aérienne en Algérie en proposant plus de vols et plus de services.

Ce vol direct Alger-Antalya pour la saison estival 2017 est programmé jusqu’en septembre 2017. Il vise à faciliter aux passagers algériens le déplacement vers Antalya pour leurs vacances et aussi pour rendre leur voyage plus confortable. Le tourisme est l’un des piliers de l’économie turque, avec 36 millions de visiteurs et 31 milliards de dollars de recettes en 2015. Après une année mouvementée en Turquie, le secteur touristique en a bien évidemment été affecté, mais il a vite sorti la tête de l’eau et de la zones de turbulences.

Et le transporteur Turkish Airlines joue un rôle de premier plan dans la chaîne touristique dont il est le maillon fort aux côtés des agences de voyages. Turkish Airlines a été choisie comme la meilleure compagnie aérienne en Europe du Sud pour la neuvième fois consécutive et a remporté trois autres prix cette année, y compris celui de la Meilleure classe affaires à bord, mais aussi le World’s Best Business Class Lounge pour son Lounge à Istanbul, qui est connu dans le monde entier et le prix de Best Business Class Dining Lounge.

«Istanbul n'est pas seulement un centre de transfert attrayant à travers lequel vous pouvez facilement voyager dans le reste du monde, mais aussi un trésor avec d'innombrables beautés historiques et naturelles qui attendent d'être explorées. Si vous avez une pause de 6 heures entre les vols, vous pouvez assister à TourIstanbul, organisé cinq fois par jour, et explorer la ville au lieu d'attendre à l'aéroport», a souligné Bilal Eksi, directeur général de Turkish Airlines dans la revue de bord Skylife.