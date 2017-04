Trois nouveaux sous-traitants pour l’usine Renault d’Oran

Réagissez

En matière d’intégration industrielle, la Société nationale de véhicules industriels (SNVI), qui aspire à jouer le rôle de locomotive de la relance industrielle et à reconquérir le marché national, mise sur le développement de l’intégration locale.

Et ce, via le site de Rouiba érigé en une plateforme industrielle, notamment pour la production d’organes mécaniques et composants finis aux standards Daimler. Cela, en vue d'intégrer ces derniers dans les produits de marque Mercedes-Benz qui seront fabriqués en Algérie (VI et moteurs). Pour ce dossier, le taux d’intégration visé est de 30% au minimum. Pour l’usine Renault production de Oued Tlélat (Oran), le périmètre d’intégration locale porte principalement sur les composants à l’exclusion du groupe motopropulseur (GMP).

Le taux d’intégration réalisé à fin 2016 est de 28,4% contre 20,9%, selon Takout Ramdane, directeur des partenariats au niveau du groupe. Pour le moment, cinq sous-traitants nationaux ont été nominés par Renault. Citons en premier lieu Joktal, une usine située à Oran, chargée de la fourniture des pièces en plastique à laquelle s’ajoute Martur Algérie, installée également à Oran pour la fourniture de sièges (fourniture des premiers sièges depuis juillet 2016).

Sitel, située à Tlemcen, a, pour sa part, été retenue pour la fourniture des faisceaux électriques. L’entreprise a commencé à travailler pour la production de son premier lot de câblages –câblages simples en janvier dernier. Il est prévu que Sarel, sise à Oued Smar/Alger, fournisse, incessamment, une trentaine de références de pièces en plastique, au même titre que le groupe Hasnaoui qui produira au profit de la SNVI des tapis et des insonorisants.

Ces cinq sous-traitants activent en partenariat avec des fournisseurs de Renault. Trois autres sous-traitants nationaux potentiels sont en phase d’évaluation et discussions avec les fournisseurs de Renault pour la définition de la forme et le contenu du partenariat à conclure. Il s’agit de l’EPE Enpec pour les batteries, l’EPE Africaver pour les pare-brises et la société (Ouled kouider industries) (OKI) pour les échappements.

Des opérations de prospection, des visites sur site et des évaluations sur d’autres activités classées priorité 2 sont par ailleurs en cours. Elles concernent la production de caoutchouc, radiateurs, emboutissage, câbles de commande à distance, mécanique, acier produit plat pour automobile, pneumatiques et peinture.

Ces projets interviennent parallèlement aux six partenariats conclus depuis 2003 avec des entreprises étrangères, leaders dans le domaine de la production de poids lourds, véhicules légers tout-terrain, véhicules particuliers, boîtes de vitesse et pour la production de rames de tramways à Annaba. Il est à souligner que la Société nationale de véhicules industriels (SNVI) est actuellement en discussions pour d’autres projets.

Ces derniers portent, selon une source, sur la production de camions de petit tonnage (inférieurs à 8 tonnes), d’autocars, d’autorails bimodes (diesel, électrique), de pièces en brut de fonte destinées pour les composants de la filière mécanique, de carrosserie industrielle tractée et d’équipements de carrosserie portés aux standards Daimler pour camions de marque Mercedes-Benz. Enfin, il est à préciser que la SNVI travaille également sur un projet de maintenance de wagons.