Récemment, le groupe des services portuaires Serport et le groupe de transport maritime Gatma ont tenu des réunions pour étudier les modalités de mise en œuvre de la décision de dissoudre la CNAN.

La Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) sera dissoute dans le cadre d’une nouvelle restructuration du secteur de transport maritime national, a révélé hier Mohamed Ibn-Boushaki, directeur de la marine marchande et des ports auprès du ministère des Transports. «En novembre 2015, le Conseil des participations de l’Etat a pris la décision de dissoudre le groupe Cnan», a affirmé M. Ibn-Boushaki, invité de la Chaîne I de la Radio nationale.

«Cette opération est complexe car il y a des procédures réglementaires et financières à mettre en place», a fait savoir le même responsable, en évoquant, entre autres, le dossier relatif aux dettes de Cnan Group.

«La question des dettes est au centre des intérêts du ministère des Transports. Nous réfléchissons à des solutions permanentes. Peut-être que ces dettes peuvent devenir des apports. Mais la décision n’a pas encore été prise», a explique l’invité de la radio, notant que les deux filiales de Cnan Group devraient être placées sous la coupe du Gatma.

En février dernier, quatre groupes publics du secteur des transports ont été mis en place, dans le cadre de la restructuration du secteur public marchand. Il s’agit du groupe des services portuaires (Serport), du groupe de transport maritime (Gatma), du groupe transport de marchandises et logistique (Logitrans) et du groupe transports terrestres de voyageurs (Transtev). Ces groupes viennent en remplacement de trois sociétés de gestion des participations de l’Etat du secteur — Sogeport, Gestramar et Fibder — qui englobent 48 entreprises publiques économiques (EPE) ainsi que d’autres entreprises à caractère économique et industriel (Epic) sous tutelle du ministère des Transports.

Suite à cette restructuration, le nouveau groupe Serport, doté d’un capital de 54 milliards de dinars, sera chargé de la gestion portuaire à travers dix entreprises portuaires et une entreprise de gestion des ports de pêche, ainsi que de la gestion des services portuaires à travers trois sociétés mixtes dédiées aux conteneurs et deux sociétés mixtes de logistique.

Doté d’un capital de 22 milliards de dinars, le Gatma regroupera pour sa part les deux filiales de la CNAN, l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Entmv), l’Entreprise nationale de réparation navale (Erenav) et cinq autres filiales chargées de la consignation de navire et activités connexes. Le directeur de la marine marchande et des ports auprès du ministère des Transports a annoncé, par ailleurs, le renforcement de la flotte nationale.

«Il y a un plan pour acquérir 26 navires pour le renforcement de la flotte que ce soit pour Cnan-Nord ou Cnan-Med. De son côté, l’Entmv va aussi acquérir un bateau aux standards internationaux d’une capacité de 2000 voyageurs et 700 véhicules», a-t-il détaillé, évoquant une réflexion quant au lancement de nouvelles liaisons maritimes vers l’Espagne et l’Italie, en partenariat avec des opérateurs étrangers.