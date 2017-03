Réagissez

Royal Jordanian fait de l’axe Amman-Alger une desserte de première importance. Dès cet été, la compagnie aérienne du royaume hachémite de Jordanie portera à cinq le nombre des dessertes hebdomadaires à destination de la capitale algérienne.

Royal Jordanian multiplie les offres à destination des deux capitales algérienne et jordanienne avec, à la clé, un riche programme pour 2017.

Lors d’une cérémonie de distinction organisée hier au profit des meilleures agences de voyage algériennes parmi les partenaires de la compagnie, ses responsables ont levé le voile sur une réelle offensive de Royal Jordanian sur le marché algérien.

Au programme, il est prévu l’introduction du fameux Dreamliner 787 sur la destination algérienne, un des best-sellers de Boeing et de l’industrie aéronautique mondiale. Les clés de la bonne santé de la Royal Jordanian sur l’axe Amman-Alger sont à chercher dans la qualité des services proposés, mais aussi dans les performances de son service marketing. A ce propos, la compagnie a prévu de prendre part à plusieurs Salons et manifestations touristiques en Algérie durant l’année en cours. Sur son agenda figure notamment sa participation au Salon du tourisme à Oran ainsi qu’au Salon du hadj et de la omra.

Des voyages à destination de l’Algérie seront organisés cette année au profit des tours operators jordanien, tandis que d’autres escales au royaume hachémite profiteront aux agences de voyages algériennes, ont annoncé hier à Alger des responsables de Royal Jordanian.

Mieux encore, pour les clients de la compagnie désireux de transiter par Amman, ceux-ci profiteront de plusieurs visites qui les conduiront aux principaux sites touristiques autour de la capitale jordanienne.

Une offre pour le moins inédite dans les mœurs du marketing aérien. Il va sans dire que dans le viseur des responsables de la compagnie figurent à la fois les voyages aux fins touristiques ainsi que médicales, puisque Amman passe pour être une capitale médicale de la région Moyen-Orient.

Royal Jordanian espère doubler le nombre de voyageurs sur l’axe Alger-Amman et devenir, par la même, l’une des compagnies les plus compétitives sur cette correspondance. Elle entend innover davantage pour rendre son offre la plus compétitive tant en termes de prix qu’en avantages. Un autre atout : Royal Jordanian met en avant le renouvellement permanent de sa flotte et sa moyenne d’âge n’excédant pas actuellement les 5 années pour l’ensemble des avions.