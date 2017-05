Transport aérien : ASL Airlines France lance Paris-Alger et Paris-Chlef

Réagissez

La compagnie aérienne française, ASL Airlines France, a annoncé, avant-hier, l’ouverture de ses deux premières lignes régulières à destination de l’Algérie : Paris-Alger desservie à l’année et Paris-Chlef en desserte saisonnière. «L’ouverture par ASL Airlines France de deux nouvelles lignes vers l’Algérie s’inscrit dans la stratégie de renforcement de l’activité ‘‘passagers’’ de la compagnie, qui franchit un nouveau pas dans le développement de ses vols réguliers, avec l’ouverture à l’année d’une ligne sur un axe majeur : Paris-Alger.

La desserte de Chlef vient s’intégrer dans notre réseau de lignes régulières qui, en créant de nouveaux marchés, apporte une réponse aux besoins de déplacements des femmes et des hommes entre les régions desservies, pour mettre des avions au service des hommes», a souligné Jean-François Dominiak, CEO d’ASL Airlines France, dans un communiqué publié sur le site de la compagnie.

Créée en 2000, la filiale française du groupe irlandais ASL Aviation opérera, à compter du 23 juin prochain, cinq vols par semaine en Boeing 737-700 entre sa base de Paris-Charles-de-Gaulle et l’aéroport d’Alger-Houari Boumediène. Il s’agira de la première ligne régulière d’ASL Airlines France à être exploitée à l’année. Les rotations seront effectuées chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi avec un départ de Paris-CDG à 13h30 (arrivée à 15h) et un retour d’Alger à 16h (arrivée à 19h20).

Un deuxième vol sera assuré le jeudi, avec un départ de Paris-CDG à 20h20 (arrivée à 21h40) et un retour d’Alger à 20h40 (arrivée à 2h le lendemain). De son côté, la ligne Paris-Chlef sera desservie pendant tout l’été, comme les autres lignes régulières d’ASL Airlines France. Du 4 juillet au 31 août, les vols seront assurés en Boeing 737-700 deux fois par semaine. Les départs de Paris-CDG sont programmés les mardis et jeudis à 18h30 (arrivée à 20h), les retours de Chlef s’effectuant à 21h (arrivée à 0h30 le lendemain).

La compagnie aérienne française, qui mène une double activité de transport de passagers et de transport de fret, a annoncé des tarifs à partir de 220 euros aller-retour pour Alger et à partir de 201 euros aller-retour pour Chlef, toutes taxes comprises, frais de dossier et bagages inclus (23 kg de bagages en soute et 5 kg de bagages en cabine).

Au total, huit compagnies proposent des liaisons entre la France et l’Algérie : Air Algérie, Air France, Aigle Azur, Tassili Airlines, Vueling Airlines, Transavia, Atlas Atlantique Airlines et ASL Airlines France. Cet été, le transporteur français desservira, par ailleurs, en vols réguliers, huit destinations en France, en Europe et au Canada au départ de cinq villes françaises et européennes. En outre, ASL Airlines France, anciennement dénommée Europe Airpost, opérera des vols touristiques vers plusieurs dizaines de destinations en direction du sud de l’Europe et le bassin méditerranéen au départ de France et du Royaume-Uni.