Transport aérien : ASL Airlines arrive en Algérie

Jean-François Dominiak, directeur général de ASL...

La compagnie aérienne ASL Airlines France a annoncé, hier, l’ouverture de deux liaisons vers Paris au départ d’Alger et de Chlef.

L’ouverture de la liaison Alger-Paris se fera dès le 23 juin prochain, à raison de cinq vols hebdomadaires, tandis que la liaison Chlef-Paris en desserte saisonnière sera opérationnelle dès le 4 juillet, et ce, jusqu’au 31 août à raison de deux fréquences par semaine. Par la voix de son directeur général Jean-François Dominiak, la compagnie française a annoncé hier que l’ouverture des deux nouvelles liaisons aériennes vers Paris au départ des deux villes algériennes constitue une étape importante dans son développement.

La compagnie dit vouloir densifier son réseau à l’avenir en élargissant ses dessertes à d’autres villes algériennes. Cette ambition, exprimée lors d’une conférence de presse tenue hier à Alger, marque la volonté de ASL Airlines France de «contribuer au développement des relations entre nos deux pays», selon son directeur général Jean-François Dominiak. L’arrivée de ASL Airlines France en pleine saison des vacances va sans doute desserrer la pression sur la liaison Alger-Paris notamment, réputée être le cauchemar des adeptes des voyages en haute saison. C’est en tout cas ce qu’espèrent, notamment, les voyagistes et les immigrés, souvent pris en tenaille, pendant la saison des grandes vacances, entre l’indisponibilité des billets et leur cherté. Sur ce point, ASL Airlines France promet de se faire entendre grâce à une politique commerciale qui marie le service de qualité à des tarifs compétitifs. Ainsi, les tarifs proposés en aller-retour par ASL Airlines France sont à partir de 18 400 DA. Précisions : ces tarifs s’entendent toutes taxes comprises, frais de dossier inclus et 23 kg de bagages en soute et 5 kg de bagages en cabine inclus.

Pendant la durée de vol, une collation sera offerte aux passagers, complétée d’un service de restauration payant «à la carte». Un low-cost qui ne dit pas son nom ? Pas tout à fait, puisque les conditions d’un low-cost ne sont pas réunies et seraient même préjudiciables à la survie de la compagnie publique Air Algérie. Sur un terrain purement commercial, ASL Airlines France a décidé de s’appuyer sur les compétences de Soleil Voyages, son agent général en Algérie. Membre du groupe international ASL Aviation Holdings, ASL Airlines France axe sa stratégie sur une formule à trois piliers : vols réguliers (11 destinations), vols touristiques (plusieurs dizaines de destinations) ainsi que des vols à la demande. Le but est de répondre à des besoins multiples, tout en misant sur la satisfaction des clients, la régularité et la ponctualité ; des valeurs pour le moins vitales exigées par un marché où la concurrence ne laisse plus aucune marge de manœuvre aux adeptes de l’amateurisme. ASL Airlines France effectue également des vols cargo réguliers pour les principaux expressistes internationaux et pour des opérateurs postaux. A l’origine, la compagnie était dédiée au fret et aux services postaux.