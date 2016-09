Réagissez

La Semaine économique de la Méditerranée, qui aura lieu à Marseille (France) du 2 au 4 novembre prochain, lance son programme et ouvre les inscriptions.

Cette manifestation fête ses dix ans avec un événement sur le thème «Le numérique pour une Méditerranée connectée». S’ouvrant pour la première fois vers l’Afrique subsaharienne, la Semaine économique verra la participation de 20 pays, 300 intervenants et 3000 participants. S’imposant comme un rendez-vous essentiel sur les enjeux et opportunités du numérique en Méditerranée, la Semaine économique de Marseille lance plusieurs chantiers aussi importants les uns que les autres : «Qui sont les acteurs du numérique en Méditerranée ? Comment le numérique impacte-t-il les filières économiques et les territoires, quelles opportunités ? Comment les entreprises peuvent-elles bénéficier de cet accélérateur de croissance ? Quelles sont les incidences sur la société, l’emploi et l’éducation ? Quelles sont les bonnes pratiques à partager et les synergies à développer ?»

Avec l’édition de cette année, «un nouveau cap est franchi par un renforcement de la dimension business et, pour la première fois, est programmé un village d’entreprises, des ateliers sur les opportunités business pour le numérique dans les pays méditerranéens et l’organisation d’un concours de pitch d’entreprises». Comme chaque année aussi, la Semaine économique dédie un espace au networking et à des présentations de success stories.

Par ailleurs, Aix-Marseille French Tech, «qui vient de voir son label renouvelé, apporte son soutien à la Semaine économique de la Méditerranée et mobilise son écosystème». Les moments forts de la manifestation seront la session d’introduction portant sur la «Transition numérique et mutation des sociétés en Méditerranée», organisée par l’Office de coopération économique pour la Méditerranée et l’Orient (Ocemo) ; le Focus sur l’écosystème numérique local innovant avec Aix-Marseille French Tech ; les Data Centers et les câbles sous-marins avec Jaguar Network ; l’Afrique avec Hub Africa et bien d’autres spécialistes du numérique.

Le Club de la presse de Marseille animera une thématique sur «L’information numérique en Méditerranée» et fera le point sur «Les échanges sur le développement du numérique dans les médias et la façon dont se diffuse l’information dans le monde méditerranéen».

Le premier Europe Middle East & Africa Business Forum, intitulé «Ouvrir les frontières de la coopération économique en Méditerranée à l’ère du numérique», sera organisé par Anima Investment Network.

Ce forum, en marge des conférences plénières, sera l’occasion pour les acteurs économiques de se rencontrer et de découvrir les opportunités business offertes par le numérique en Méditerranée. «L’Algérie : terre d’innovation dans le numérique», sera organisé par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie en France (CACI France). L’objectif est de réunir l’ensemble des acteurs concernés par le développement du numérique et l’essor du digital en Algérie.

La Semaine économique de Marseille a programmé d’autres thématiques aussi variées que diverses, tels les «Projets urbains intelligents, villes low-tech et territoires urbains en transition», une rencontre organisée par la Caisse des dépôts, l’EPA Euromediterranée et le Centre pour l’intégration en Méditerranée (CMI), ou Les 3es rencontres euroméditerranéennes du crowdfunding organisées par Pop Finances.

«Potentiel et devenir du crowdfunding», «Focus sur l’Afrique, l’innovation, la technologie Blockchain», «Le numérique au service du développement économique en Méditerranée» animé par le CMI, l’Agence française de développement et la Banque mondiale et un «Diagnostic sur la réalité et les opportunités de la création d’emplois en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en vue de mettre en place des projets de digitalisation et des programmes de renforcement des compétences dans ces territoires» sont au menu de la Semaine économique qui verra la participation de nombreux dirigeants et experts locaux, nationaux et internationaux, notamment Fathallah Sijilmassi (secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée) ; Assia Bensalah Alaoui (ambassadrice itinérante du royaume du Maroc) ; Zakaria Fahim (président de Hub Africa) ; Rebecca Enonchong (CEO d’Apps Tech) ; Tomi Davies (président d’Africa Business Angel Network) et Kevin Polizzi (président fondateur de Jaguar Network) ainsi que Fella Gaouar (PDG d’Intelligent Network).