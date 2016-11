Transition énergétique : Les recommandations d’Ali Haddad

Réagissez

Formation, révision de la législation, engagement des opérateurs économiques…sont, entre autres, les recommandations du Forum des chefs d’entreprises (FCE) pour amorcer une transition énergétique avec succès.

Ali Haddad, président du FCE, a appelé les opérateurs économiques privés à s’impliquer dans cette transition énergétique qui « est une étape cruciale de la transformation de l’économie algérienne dans le développement du secteur énergétique ».

Cela est d’autant plus nécessaire, avec les différents chocs pétroliers qu’a subis l’Algérie et qui ont démontré que ce modèle économique n’est pas viable à long terme mais aussi avec la baisse de l’attractivité de l’Algérie en matière d’investissements directs étrangers, la baisse drastique des exportations d’hydrocarbures et des recettes fiscales pétrolières, l’augmentation de la consommation interne et l’émergence d’un marché d’hydrocarbures non conventionnels argumente Ali Haddad lors d’une conférence sur la transition énergétique tenue ce mardi à Alger.

Le patron du FCE exhorte les acteurs publics et privés à « créer une véritable filière, de construire le marché des énergies renouvelables autour des acteurs locaux et étrangers, des technologies, du financement et des marchés cibles. »

Plusieurs éléments concourent à la création d’une véritable filière énergétique. Ali Haddad cite, primo, la nécessité que le secteur privé algérien investisse dans ce secteur névralgique. Secundo, concevoir un cadre juridique et réglementaire adapté pour encourager l’investissement tout en préservant les intérêts suprêmes de l’Algérie. Tertio, adapter les offres de formation au niveau des universités et créer des centres d’excellence dédiés aux nouveaux métiers pour répondre aux besoins de ces filières novatrices.